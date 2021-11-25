Математическая олимпиада для старшеклассников и студентов пройдет в Ульяновской области

Региональную открытую олимпиаду «Математика++» для учеников 10–11-х классов общеобразовательных организаций и студентов организаций среднего профессионального образования проведет кафедра высшей математики Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова в рамках Университетской предметной олимпиады. Отборочный этап в дистанционном формате запланирован на 4 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.

Для участия в отборочном этапе необходимо подать заявку с помощью регистрационной формы по 30.11.2021 включительно.

Ссылка на задания олимпиады будет отправлена письмом на указанный участником при регистрации электронный адрес; задания будут доступны для выполнения 4 декабря с 10.00 до 12.00, принимаются краткие ответы (через электронную форму). Все участники отборочного этапа олимпиады получат сертификаты, победители и призёры будут приглашены к участию в финальном (очном) туре олимпиады.

Участникам предстоит решить классические олимпиадные задачи, по тематике и уровню сложности соответствующие заданиям 15–18 контрольно-измерительных материалов ЕГЭ, а также задачи, связанные с практическим приложением математики, задачи математической физики, математической биологии, математической лингвистики, математической экономики. Еще один блок заданий связан с поиском и исправлением ошибок в предложенных жюри решениях задач, относящихся к школьному курсу математики.