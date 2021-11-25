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МЧС и Росгвардии разрешат заниматься разминированием

МЧС и Росгвардии разрешат заниматься разминированием

01:22  Автор: Светлана Заверняева


Законопроект: № 1110090-7



К полномочиям сотрудников МЧС и Росгвардии предлагается отнести работы по разминированию. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний осенней сессии.

Сейчас поиск, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов, взрывных устройств и взрывчатых веществ возложены законодательством на ФСБ и ФСО, это отражено в отраслевых законах. А на практике эти задачи выполняют также сотрудники МЧС и Росгвардии, однако такие полномочия указанных ведомств федеральным законодательством не закреплены, что создает правовую неопределенность.

Законопроект, авторами которого выступили глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв и председатель думского Комитета по информационной политике Александр Хинштейн, предлагает наделить спасательные воинские, аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС полномочиями проводить работы по очистке местности от взрывоопасных предметов, по поиску и обезвреживанию авиабомб и фугасов, а также работы с применением взрывчатых веществ.

Обезвреживанием взрывных устройств в странах СНГ займётся сводный отряд


Согласно тому же документу, войска Росгвардии смогут заниматься поиском, идентификацией, локализацией, обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов и веществ в местах и районах выполнения служебно-боевых задач. Вместе с новыми полномочиями Росгвардия получит и новые инновационные средства разминирования, в том числе роботов, которые будут обезвреживать фугасы.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



Ещё материалы: Александр Хинштейн


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По материалам: pnp.ru

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