Microsoft пыталась купить Nintendo: опубликовано письмо





Попытки со стороны Microsoft купить Nintendo, в 1999 году на заре Xbox, ранее уже раскрывались. Было известно, что американская корпорация пыталась выйти на связи с известной игровой компанией из Японии, но до сделки дело так и не дошло. В виртуальном интерактивном музее Xbox компания Microsoft разместила фото письма, которое отправляло в попытке приобрести Nintendo.

Документ был отправлен руководителем отдела аппаратного обеспечения Xbox Риком Томпсоном тогдашнему руководителю бизнеса Nintendo of America Жакали Стори. В нем обсуждаются попытки Microsoft встретиться с известными личностями Nintendo: Хироши Ямаути, тогдашним боссом компании, и Генио Такэда, руководителем отдела оборудования Nintendo.

Вот что пишет Microsoft в одном из писем:

Дорогая Жакали, я ценю, что вы нашли время, чтобы попытаться договориться о встрече с г-ном Такэдой и г-ном Ямаути, чтобы обсудить возможное стратегическое партнерство между Nintendo и Microsoft в отношении будущих платформ видеоигр. Я понимаю озабоченность г-на Такэда по поводу возможного партнерства и постараюсь [скрыть] руководящие принципы, которые он запросил.

Остальная часть письма в основном скрыта, но есть краткое упоминание о том, что Microsoft все еще продолжает разработку своего «проекта Xbox», наряду с предположением, что он «поможет сделать Dolphin лучшим». Dolphin был кодовым названием Nintendo для GameCube.