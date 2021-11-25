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Минюст РФ ответил на запрос Алексея Петрова* о причинах признания его иноагентом

Минюст РФ ответил на запрос Алексея Петрова* о причинах признания его иноагентом

Минюст РФ ответил на запрос иркутского историка, журналиста и общественного деятеля Алексея Петрова*, который он направил 27 октября 2021 года, о причинах признания его иноагентом. Соответствующее письмо он получил 23 ноября, сообщается на его странице в «Фейсбук». Ведомство процитировало законы, на основании которых принимаются подобные решения. А «предоставление иных документов не предусмотрено», — сказано в документе.

В письме говорится, что решение о включении в реестр информации об иностранном СМИ, выполняющем функции иностранного агента, принимается Минюстом РФ по согласованию с МИД РФ. Основанием для принятия такого решения является заявление или документы, поступившие от органов государственной власти РФ.

«На основании документов, поступивших от органов государственной власти РФ, подтверждающих соответствие требованиям законодательства, 29.09.2021 Петров Алексей Викторович включен в реестр. Соответствующее уведомление направлено в адрес Петрова А. В. Одновременно сообщаем, что предоставление иных документов приказом Минюста России от 24.09.2020 No 216 не предусмотрено», — говорится в документе.

Алексей Петров сообщает, что так и не понял из ответа, навсегда ему присвоен статус иноагента, или возможно это решение оспорить. «Какие документы от каких органов государственной власти поступили? И почему предоставление иных документов не предусмотрено? Продолжаем переписку. Готовимся к судебным искам», — написал он на своей странице в «Фейсбук».

Ранее сообщалось, что Алексея Петрова признали иностранным агентом. Список опубликовал Минюст 29 сентября. Алексей Петров является куратором движения в защиту прав избирателей «Голос»** в Иркутской области, которое ранее также было признано иноагентом.

Он отметил, что подобный статус ведет к большим ограничениям. «Теперь везде нужно сообщать вот эти 24 слова, плашку, в каждом посте, в каждом тексте, в каждой новости. И я пока не очень понимаю, есть ли там какое-то деление, где я журналист, а где — не журналист. Я попытаюсь сегодня с этим сам разобраться, поскольку я даже сейчас, если захочу кого-то поздравить с днем рождения на „Фейсбуке“, то должен отметить, что пост написан человеком, выполняющим функции иностранного агента», — говорит Петров.

19 ноября Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов»*** и организацию «Честные выборы»****. Отмечается, что фонд был создан Алексеем Петровым. Кроме того, общество с ограниченной ответственностью «Честные выборы» также был создан гражданами, ранее включенным в реестр, среди которых — Алексей Петров.

*Петров Алексей Викторович признан в России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

**Движение «Голос» признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

***Фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов» признан в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

**** ООО «Честные выборы» признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Предыдущая новость по этой теме:

«Иркутский союз библиофилов»*, учрежденный Алексеем Петровым*, признан иноагентом

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По материалам: irk

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