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Минобороны показало видео высокоманевренного боя Су-35

Минобороны показало видео высокоманевренного боя Су-35

Министерство обороны России опубликовало видео маневров истребителя Су-35С. В ходе учебного боя экипаж отрабатывал перехват других пилотируемых и беспилотных аппаратов, уход с линии атаки противника и другие элементы воздушного сражения.

В ходе маневров было уделено внимание взаимодействию с наземными подразделениями, имитировалось также применение наземных средств поражения и уход от них. Су-35С работал как на больших, так и на малых и предельно малых высотах.

"Экипажи сверхзвуковых истребителей Су-35С провели воздушный бой, перехват и поразили пилотируемые и беспилотные летательные аппараты условного противника, а также ушли от атаки истребителей "неприятеля", — сообщили в МО.

Как сообщал Ruposters, ранее МО показало видео, на котором фрегат "Адмирал Горшков" выпустил по мишени сверхзвуковую ракету "Циркон". Учебная цель была успешно поражена.

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По материалам: uposters.ru

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