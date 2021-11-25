Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мэры двух городов Приангарья поблагодарили основателя En+ Group Олега Дерипаску за детские площадки

Мэры двух городов Приангарья поблагодарили основателя En+ Group Олега Дерипаску за детские площадки

Главы муниципалитетов поблагодарили основателя En+ Group Олега Дерипаску за установленные детские площадки в Ангарске и Усть-Илимске. Они отметили высокий уровень социальной ответственности, неравнодушие и активную жизненную позицию общественного деятеля.

Сергей Петров, мэр Ангарского городского округа:
— Развитие нашей территории было бы невозможно без участия таких крупных компаний как En+ Group, основателем которой вы являетесь. Вы помогаете решать важные вопросы социальной сферы и благоустройства.

Анна Щекина, мэр Усть-Илимска:
— От лица всех жителей Усть-Илимска благодарю вас за личное участив в формировании принципов ответственного отношения к вопросам социально-экономического развития территорий. Такой новый формат муниципально-частного партнерства дает свои результаты, которые видят все устьилимцы, — преображение городских пространств и новых мест притяжения.

В 2020 году была установлена детская площадка в Усть-Илимске, в ноябре 2021-го там же открыта еще одна, также детские площадки установлены в Тулуне, Свирске и Ангарске. Это современные детские комплексы с ярким и разнообразным игровым оборудованием. В ближайшее время завершатся работы по установке детской площадки в Иркутске на набережной Якоби. Развитие инфраструктуры городов является частью большой социальной программы компании «Возрождение», одним из важных направлений которой является создание комфортных условий жизни для горожан.


# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Инструкция: Как купить Max Payne 3 для Xbox за 20 рублей
Инструкция: Как купить Max Payne 3 для Xbox за 20 рублей
Razer выпускает геймпад для Xbox в стиле Боба Фетта
Razer выпускает геймпад для Xbox в стиле Боба Фетта
Все больше слухов, что World of Warcraft Complete Edition доберется до Xbox
Все больше слухов, что World of Warcraft Complete Edition доберется
Лодки в Sea of Thieves скоро оснастят пушками
Лодки в Sea of Thieves скоро оснастят пушками
Умер хомяк-криптотрейдер Мистер Гокс
Умер хомяк-криптотрейдер Мистер Гокс
Бирюза: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Бирюза: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин награжден Почетной грамотой президента
Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин
Центр поддержки проблемных подростков появится в России
Центр поддержки проблемных подростков появится в России
Мэры двух городов Приангарья поблагодарили основателя En+ Group Олега Дерипаску за детские площадки
Мэры двух городов Приангарья поблагодарили основателя En+ Group Олега
В Усть-Илимском районе рейсовый автобус Усть-Илимск-Братск столкнулся с лесовозом
В Усть-Илимском районе рейсовый автобус Усть-Илимск-Братск столкнулся
Минобороны показало видео высокоманевренного боя Су-35
Минобороны показало видео высокоманевренного боя Су-35
Анна Седокова заявила, что ее муж переспал с половиной страны
Анна Седокова заявила, что ее муж переспал с половиной страны

Топ на сегодня

Меркурий переходит в Знак Стрельца 24 ноября 2021 года: начало благоприятного финансового периода
Меркурий переходит в Знак Стрельца 24 ноября 2021 года: начало
Dress Code. В Доме творчества Переделкино открылась выставка. Среди гостей — Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Владимир Познер
Dress Code. В Доме творчества Переделкино открылась выставка. Среди
Шойгу: стратегические бомбардировщики США в ноябре отработали ядерные удары по России
Шойгу: стратегические бомбардировщики США в ноябре отработали ядерные
Исследователи подтвердили, что древние ямы недалеко от Стоунхенджа сделаны руками человека
Исследователи подтвердили, что древние ямы недалеко от Стоунхенджа
Зов Ада подвинул Игру в кальмара
Зов Ада подвинул Игру в кальмара

Еще по теме

Пять человек пострадали во время разгерметизации кислородной магистрали на комбинате в Усть-Илимске
Сделавший предложение мэру Усть-Илимска депутат объяснил свои слова шуткой
С 18 ноября Усть-Илимск начал принимать самолеты вместимостью до 48 пассажиров
Домохозяйка из ЛДПР победила единоросса на выборах мэра Усть-Илимска