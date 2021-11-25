"Мне стыдно на это смотреть": фанаты раскритиковали новую откровенную фотосессию Мадонны

Вадим Карасев

63-летняя Мадонна решила уверить своих поклонников в том, что по-прежнему молода и сексуальна - она выложила в Instagram снимки в соблазнительном нижнем белье, которое не скрывает ее пышную грудь. Однако не все фанаты были в восторге от подобных фото, а часть подписчиков заподозрили звезду в чрезмерном увлечении ретушью.

На пикантных фотографиях певица позирует в черном бюстье и бикини, колготках в сетку и туфлях на шпильке. Знаменитость принимала откровенные позы, лежа на кровати и даже под ней, демонстрируя эффектную фигуру, упругие ягодицы и даже обнаженную грудь.

Фанаты активно осыпали Мадонну комплиментами, похвалили за смелость, но среди фолловеров были и те, кто не оценил фотосессию звезды. Многие заподозрили, что в реальной жизни она выглядит совершенно иначе. Некоторые поклонники указали артистке на нелепость этих снимков в таком возрасте - их она могла сделать 30 лет назад, но не сейчас.

"Стареют все. Просто прими это", "Как же много фотошопа", "Мне стыдно на это смотреть", "Так позировать в твоем возрасте - нелепо", "Бессмысленные странные фотографии", - раскритиковали увиденное комментаторы.

Впрочем, большей части фанатов фотографии понравились. Их не смутил возраст исполнительницы - некоторые фолловеры даже пожелали так же выглядеть в 63 года.

"Какая она смелая!"; "Ну просто богиня!"; "Можно мне тоже так выглядеть в 63?"; "Кажется, Мадонна не боится блокировки своего Instagram, публикуя подобные кадры. Очень смело!" - восхитились пользователи.

Ранее Мадонна уже вызывала неоднозначную реакцию у фанатов, оголив грудь в БДСМ-фотосессии.

