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Моргенштерн лишился своего ресторана

Моргенштерн лишился своего ресторана
Ресторан рэпера Моргенштерна «KAIF» был закрыт после проверки. Проблемы рэпера Моргенштерна продолжают множиться. 23 ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что музыкант торгует наркотиками через социальные сети. Уже на следующий день кумир молодежи неожиданно покинул Россию: его засняли во время посадки в поезд до Минска. При этом концертный директор Моргенштерна заявил, что рэпер уехал, чтобы выступить на частном мероприятии, после чего он обязательно вернется в Москву. Теперь же появилась и еще одна тревожная новость: журналисты сообщают, что ресторан Моргенштерна KAIF перестал работать. Там якобы прошла проверка, в ходе которой выяснилось, что в заведении нелегально торговали алкоголем. Из-за проблем с документами ресторан пришлось на время закрыть, сообщает Riafan.ru.
Моргенштерн Эту информацию представители Моргенштерна пока не подтвердили. Напомним, что рэпер открыл заведение в центре Москвы осенью прошлого года. Довольно быстро ресторан стал пользоваться огромной популярностью. Сам рэпер в интервью Ксении Собчак рассказывал, что потерял интерес к музыке, поэтому в ближайшие годы намерен сосредоточиться именно на бизнесе. Недавно своим делом обзавелась и супруга Моргенштерна Дилара. Девушка открыла маникюрный салон, но у этого учреждения проблем с работой пока не возникло. Проверки в отношении деятельности рэпера продолжаются уже не первый месяц. Еще в июне этого года Моргенштерна приговорили к выплате крупного денежного штрафа за пропаганду запрещенных веществ. Позднее скандал разгорелся вокруг слов артиста по поводу Дня Победы: в интервью Ксении Собчак он заявил, что не понимает, зачем правительство ежегодно устраивает пышные парады. Поначалу Моргенштерн относился ко всем обсуждениям его персоны с юмором, но со временем давление на него усилилось.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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