Муж Анастасии Макеевой потребовал алименты от бывшей жены

Супруг актрисы Анастасии Макеевой, Роман Мальков подал в суд на экс-супругу. Поклонники, которые интересуются личной жизнью звезд шоу-бизнеса, привыкли к разным скандалам. Но история замужества Анастасии Макеевой и Романа Малькова с каждым днем обрастает все большими скандальными подробностями. Многих возмущает тот факт, что в склоки регулярно втягивают детей. После развода Романа и Светланы трое детей пары остались с матерью, которая с трудом добилась от бывшего супруга каких-либо материальных выплат. А теперь новоиспеченный муж подал встречный иск и потребовал алименты с бывшей супруги — мужчина настаивает, чтобы Светлана выплачивала ему 16 тысяч ежемесячно. В судебном порядке он хочет отвоевать выплаты на старшего сына. Ведь недавно Андрей перебрался в Москву, чтобы жить с отцом и мачехой.Анастасия Макеева с мужем Об этом рассказала Светлана Малькова, отметив, что Роман также настаивал на том, чтобы судебные разбирательства велись в закрытом формате. Но из конкретно этого требования ничего не вышло. «Суд не увидел в Макеевой и ее муже звезд, поэтому их заявление о проведении заседания в закрытом режиме отклонил, заседания будут продолжены открыто: с камерами и СМИ. Отец года хочет алименты на 17-летнего сына в размере 16 тысяч», — рассказала она. Андрей Мальков сейчас проводит время в Турции, где мачеха и отец приобрели элитную недвижимость. Светлана крайне удивлена требованиями бывшего супруга, который является успешным бизнесменом и не раз хвастался, что имеет собственное дело.