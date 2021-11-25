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На Дмитрия Шепелева подали в суд родители покойной жены

На Дмитрия Шепелева подали в суд родители покойной жены
Ведущего Дмитрия Шепелева хотят ограничить в правах. Родители Жанны Фриске снова будут судиться с Дмитрием Шепелевым. Владимир и Ольга Фриске хотят запретить телеведущему распоряжаться долей сына Платона в квартирах Жанны Фриске.
Дмитрий Шепелев «18 ноября слушалось дело о восстановлении срока на подачу жалобы со стороны Фриске на решение суда первой инстанции. Срок восстановили, жалоба подана. Дата рассмотрения пока не назначена», — прокомментировали в Хамовническом районном суде «СтарХиту». Напомним, родители Фриске год назад получили извещение о продаже долей Платона его отцом. Владимир и Ольга боролись за сохранность недвижимости дочери, но проиграли суд бывшему зятю. Однако за одну из двух квартир она намерены продолжать бороться.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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