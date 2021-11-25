"На летных испытаниях": ВСУ очередью из АК сбили новый дрон украинских полицейских за 1,5 млн грн

Вадим Карасев

На Украине военные уничтожили новый полицейский мультикоптер DJI Matrice 300 RTK, купленный почти за 1,5 млн гривен. Они оправдались тем, что ничего не знали об испытательном полете, который притом проходил над военными складами.

Ситуация, которую излагает одесское издание "Думская", оказалась комичной во всех деталях. Правоохранители позвали на тестовый запуск специалистов из Киева, и первое время все шло по плану. Вскоре полицейское управление получило сигнал от военных о неопознанном летающем объекте над топливными резервуарами ВСУ и даже успело объявить премию 2000 грн за его приземление. Но плавной посадки не случилось: вскоре военные очередью из АК сбили дрон. Когда к ним заявились полицейские, они выдали им все, что удалось собрать на земле.

Вскоре выяснились другие примечательные подробности инцидента: так, в магазине такой дрон стоит не более 900 тысяч гривен в максимальной комплектации (около 2,5 млн рублей), органы почему-то потратили на него почти вдвое больше. Наконец, глава полиции Одесской области по совпадению со вчерашнего дня ушел в отпуск.

Как сообщал Ruposters, ранее украинские военные потеряли секретные документы во время прохождения миссии в Косове.