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На «Шоу профессий» школьники познакомились с работой мастеров кузовного ремонта

На «Шоу профессий» школьники познакомились с работой мастеров кузовного ремонта

24 ноября в эфир вышел новый открытый онлайн-урок «Шоу профессий» под названием «Пит-стоп!». Участники и зрители познакомились с профессиями автомобильной промышленности, получили советы по авторемонту от экспертов и узнали, где пройти обучение по востребованной специальности «Мастер кузовного ремонта». Проект инициирован Минпросвещения России, информирует пресс-служба ведомства.

О работе автосервиса школьникам рассказал сертифицированный эксперт WorldSkills по компетенции «Кузовной ремонт», тренер сборной Москвы по кузовному ремонту Дмитрий Домбровский. Он подготовил для юниоров уникальное задание: измерить геометрию кузова, показать навыки по рихтовке деталей и пайке пластика. Справиться с задачей командам помог сертифицированный эксперт WorldSkills по компетенции «Кузовной ремонт» Максим Круглов.

Испытать свои силы в компетенции «Кузовной ремонт» могут также и зрители. Домашнее задание выпуска: по фотографии автомобиля определить, какие детали необходимо отремонтировать, затем скачать и заполнить форму техосмотра. Делитесь результатом в социальных сетях с хештегом #ДЗШП.

Форма для заполнения опубликована в документе с домашним заданием на странице выпуска на сайте шоупрофессий.рф. Также на сайте в разделе «Профессии» размещены видеозаписи всех выпусков шоу и методические материалы для преподавателей с подробным описанием производственных кейсов и домашних заданий.

Новый выпуск «Пит-стоп!» можно посмотреть на портале шоупрофессий.рф, в официальных сообществах Министерства просвещения Российской Федерации и проекта «Шоу профессий» в социальной сети «ВКонтакте», а также на YouTube-канале.
Проект «Шоу профессий» инициирован Министерством просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», федеральным оператором проекта является Институт развития профессионального образования.

«Шоу профессий» – проект, направленный на раннюю профессиональную ориентацию школьников. Главные цели проекта, запущенного в 2020 году, – рассказать о востребованных рабочих профессиях современно, наглядно, интересно и дать учащимся средних и старших классов ответы на вопросы «Кем стать?» и «Куда пойти учиться?».

Дополнительные материалы о профессии размещены на официальном сайте проекта шоупрофессий.рф. Здесь же в разделе «Профессии» можно скачать видеозапись выпуска, а для преподавателей размещён полноценный учебно-методический комплекс (УМК), содержащий описание выполнения производственного комплекса и домашнее задание.

Кроме того, на сайте проекта шоупрофессий.рф можно посмотреть предыдущие выпуски, например шестой выпуск «Стоп! Снято!».

# Общество
По материалам: edu.ru

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На «Шоу профессий» школьники познакомились с работой мастеров кузовного ремонта
На «Шоу профессий» школьники познакомились с работой мастеров

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