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Народные приметы на декабрь 2021 года

Народные приметы на декабрь 2021 года

Узнать о том, какой будет погода, привлечь удачу и обойти проблемы стороной помогут народные приметы. С их помощью удастся завершить год на позитивной ноте и провести декабрь 2021 года успешно.


Народная мудрость испокон веков передавалась от поколения к поколению, и в современном мире люди продолжают обращаться к приметам. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как пройдет этот декабрь, чтобы вовремя отвести от себя беды и поймать удачу за хвост.

1 декабря: зима будет теплой, если грачи еще не улетели в жаркие страны. Метель за окном — зима будет с оттепелями и сильными морозами.

2 декабря: в этот день по примете из дома не выходят, чтобы болезней не подхватить. Домашние животные нервничают — к резкой перемене погоды.

3 декабря: в этот день никого не привечают, чтобы беду в дом не пустить. Дом заговорить — зиму в достатке прожить.

4 декабря: чем больше снега, тем больше урожая в новом году. Оттепель в этот день — весна будет поздней.


5 декабря: зима будет морозной, если на животных много меха. Вьюга метет — к оттепели.

6 декабря: в этот день снега много с неба идет — первый месяц лета будет дождливым. Еду заговорить — с семьей жить в согласии.

7 декабря: по примете в этот день имя суженого узнают и гадают после заката. С дерева снег на голову упадет — вскоре деньги придут.

8 декабря: в этот день заговаривают одежду и вышивают на ней обережные знаки, чтобы не сглазили. Кто много говорит и без дела сидит, тому и удачи не видать.

9 декабря: теплая зима простоит, если вода в колодцах тихая стоит. Длинные сосульки — скорые морозы.

10 декабря: по примете в этот день внимательно по сторонам смотрят, чтобы не упустить ничего важного. Снега много — весна рано придет.


11 декабря: погода переменится, если ветер с обеда поменяется. Деньги в дом придут, если при входе обувь веником обмести.

12 декабря: метель не стихает — несколько дней снег мести будет. В этот день сны вещие снятся.

13 декабря: на водоемах вода не плещется — зима мягкой будет, а если слышен плеск, то будут сильные морозы.

14 декабря: туман или дождь в этот день — к хорошему урожаю. На Наума заговоры читают, чтобы в учебе преуспеть.

15 декабря: заговоры на сон прочитать — кошмаров не видать. Снега много — сенокос богатый будет.

16 декабря: с близкими ругаться — счастья не видать. Дурное слово сказать — без удачи остаться. Без дела день просидеть — денег не видать.

17 декабря: чем больше звезд на небе, тем сильнее морозы ударят. Облака ночью звезды закрыли — идет оттепель.

18 декабря: ненастье придет, если дым из трубы по земле стелется. В этот день дома от нечисти заговаривают и обереги делают, чтобы дурной глаз не навредил.

19 декабря: по примете в этот день травяные настои пьют, чтобы здоровье укрепить. В бане париться — здоровья прибавить.


20 декабря: птицы расшумелись — быть метели. Мелкие птицы к домам жмутся — скоро морозы придут.

21 декабря: чем больше снега, тем лучше урожай. Через порог деньги отдавать — весь год в бедности жить.

22 декабря: в день солнцеворота удачу каждый поймает, кто проворен и ловок будет. День пасмурный — зима будет мягкой.

23 декабря: Солнце с утра — быть оттепели. Подушку травяную мастерить — без кошмаров спать, бодрым вставать.

24 декабря: в этот день дома травами окуривают, чтобы все дурное выгнать и удачу привлечь. Солнце лучами до земли достает — быть метели сильной.

25 декабря: на Новый год мороз ударит, если день ясным будет. В этот день высокие костры жгут и ненужное в них жгут, чтобы жизнь к лучшему изменить и богатство привлечь.

26 декабря: кто дурное слово в этот день скажет, тот и несчастья на себя притянет. Веник на крыльце оставить — к бедности.

27 декабря: по погоде этого дня судят о погоде февраля. Морозное утро — к жаркому грозовому лету. Дома не прибраться — беды пригласить.

28 декабря: в этот день судят о том, какая погода будет в первом месяце весны. Оберег смастерить — сглаза избежать.


29 декабря: иней с утра — к скорой оттепели. Морозный день — до крещения спуску не будет.

30 декабря: чем сильнее вьюга, тем богаче урожай меда. В этот день на суженого гадают и желания заветные исполняют.

31 декабря: в этот день сделки заключают, и кто слово нарушит — тому беды ждать.

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По материалам: dailyhoro.ru

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