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Наталья Рудова рассказала, как сохраняет стройную фигуру

Наталья Рудова рассказала, как сохраняет стройную фигуру
38-летняя актриса Наталья Рудова призналась, как худеет. Звезда сериалов «Универ. Новая общага» и «Татьянин день» в последнее время заметно постройнела. Артистка не скрывает, что отчасти ей повезло с генетикой, но она и сама усердно трудится над своей фигурой. Наталья регулярно посещает тренажерный зал и тщательно следит за рационом. Рудова любит смелые фотосессии. Она нередко демонстрирует свое подтянутое тело, примеряя провокационные наряды.  Фолловеры поинтересовались у актрисы, как ей удалось прийти в такую идеальную форму и не сорваться на любимую еду. Рудова дала ответ. «Как говорила Фаина Раневская: «Надо есть голой перед зеркалом!»» — с юмором подчеркнула экранная возлюбленная Арарата Кещяна.
Наталья Рудова Звезда довольна своей фигурой. В отличие от других селебрити, она не мечтает подправить ее у хирургов. Рудову устраивают собственные формы. Она подчеркнула, что не видит ничего плохого в маммопластике, но сама бы на нее не решилась, так как ей не нравится большая грудь. Наталья посоветовала фанаткам ответственно подходить к выбору косметологических процедур. Рудова раскритиковала метод нитевого лифтинга. По ее мнению, такой способ дает лишь кратковременный эффект, а в итоге вызывает негативные последствия для овала лица. Партнерша Дмитрия Нагиева в комедии «Свингеры» также утверждает, что цена такой подтяжки слишком завышена.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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