Никита Михалков рассказал о воспитании детей

76-летний режиссер Никита Михалков считает, что детей надо воспитывать в строгости. Режиссер фильма «Сибирский цирюльник» рассказал о своих близких. Он заявил, что в его доме царила атмосфера строгости. Родители — писатель Сергея Михалкова и поэтесса Натальи Кончаловская — были требовательными, но справедливыми. Они серьезно относились к сыновьям — Никите и его брату Андрею. «Мама говорила: «Думать про меня можешь что хочешь, но говорить не смей». У нас никогда не было этого «люблю», хотя, наверное, хотелось, и мне тоже хотелось. Но этого никогда не было! С раннего детства обращение было вот такое — серьезное. Что ты хочешь спросить? Ну говори... Ты испытывал уважение к себе, что с тобой так разговаривают. Отец разговаривал с детьми как равный. У нас было очень просто и даже наивно», — заверил Михалков. Обладатель премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем» считает такое воспитание правильным. Он привел в пример свою мать. «Мама моя говорила: «Воспитывать надо, пока лежит поперек кровати. Лег вдоль – уже поздно». Это правда! «Ну пусть побегает, жизнь впереди, еще намучается»? Ни фига! Нельзя это время упускать. Дело не в том, чтобы палкой сажать за учебники. Дело в том, чтобы тепло давать и не сю-сю. Я воспитывал детей по традиции семьи, в которой воспитывали меня. Ложь наказывалась очень серьезно», — рассказал режиссер священнику Дмитрию Рощину.Никита Михалков с семьей Протоиерей задал собеседнику прямой вопрос: «Вы пороли своих детей?» – «Да!» - признался многодетный отец. От первого брака, с Анастасией Вертинской, у него есть сын Степан. В союзе с женой Татьяной родились Анна, Артем и Надежда. Рощин до служения в церкви учился во ВГИКе. У него есть ребенок от актрисы Елены Кориковой. Отец не признал родства с Арсением, как и его мать – народная артистка России Екатерина Васильева. Сейчас у Дмитрия жена Любовь и семеро детей. Он в юности часто общался со старшей дочерью Михалкова. «Я помню, мне Анька рассказывала, когда мы во ВГИКе еще учились: «У нас традиция: перед сном целовать папе руку». Была такая традиция?» — поинтересовался священнослужитель. «Когда я их крестил на ночь. Это не просто сидел пьяный папа в кресле, а они целовали ему руку. Это не так было – идиот такой... Я тоже пришел, тебе руку поцеловал, между прочим, и не жалуюсь», — с юмором рассказал гость YouTube-шоу «153ГОРЫ».