Никита Михалков выступает за смертную казнь

Режиссер Никита Михалков высказался о смертной казни. Актер в шоу «153 горы» объяснил, почему в России нужна смертная казнь. «Дело не в желании убить человека, а в желании нарисовать красную черту, которой сейчас нет. Человек убивает детей, семью. Он получает пожизненное заключение. Да. Он сидит в тюрьме всю жизнь. Он живет, просыпается, думает, мыслит, читает книги. Втайне живет надеждой: или ишак подохнет, или падишах помрет. Эта надежда его не оставляет», сказал Никита Михалков.Никита Михалков Как отметил Михалков, по-другому в России нельзя. «Представьте, что негодяй изнасиловал двух девочек и убил их. Отдайте его родителям. И сказать им, чтобы они делали с ним все, что хотят. Должна быть красная черта. Это может остановить человека. Он подумает, что его убьют. Да, есть судебная ошибка. Но для кого-то то это трагедия и раскаяние, а для кого-то икорка. Я думаю, что 90 процентов проголосует за смертную казнь, если провести голосование», — сказал Михалков. Напомним, что Никита Михалков — один из самых выдающихся российских режиссеров. Он обладатель премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем».