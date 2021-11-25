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Новый худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский провел сбор труппы — с участием Паулины Андреевой, Светланы Устиновой, Ренаты Литвиновой

Новый худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский провел сбор труппы — с участием Паулины Андреевой, Светланы Устиновой, Ренаты Литвиновой

Сегодня в МХТ им. Чехова состоялся сбор труппы, который провел новый художественный руководитель театра Константин Хабенский, — на эту должность актер был назначен месяц назад. В театральном зале собрались Рената Литвинова, Паулина Андреева, Светлана Устинова, Дарья Мороз, Павел Табаков, Ирина Мирошниченко и другие известные актеры театра.

Кадровым перестановкам в театре предшествовал ряд скандалов. Так, возмущение в театральном сообществе вызвал тот факт, что прежний худрук Сергей Женовач снял с репертуара несколько самых популярных спектаклей, в том числе "Идеального мужа" в постановке Константина Богомолова. При нем театр также покинули Андрей Бурковский, Дарья Мороз и Игорь Золотовицкий. Бурковский тогда заявил, что "перестал считать МХТ родным домом, как это было при Олеге Табакове". После смены руководства (Женовач ушел по собственному желанию) актеры вернулись в коллектив.


Рената Литвинова
Дарья Мороз и Станислав Любшин
Паулина Андреева и Светлана Устинова

Хабенский представил свой план развития театра, а также рассказал о планах на сезон. Так, планируется вернуть спектакль "Контрабас", в котором когда-то играл сам Хабенский, но с новым актерским составом. Среди других премьер: "Сирано де Бержерак" в постановке Егора Перегудова, моноспектакль Натальи Теняковой "Говорит Москва", "Чрево" по рассказу Евгения Замятина в постановке Андрея Гончарова.


Константин Хабенский

Будет продолжено и сотрудничество с Константином Богомоловым. Режиссер поставит "Оптимистическую трагедию" Всеволода Вишневского к сезону-2022/2023. Ожидаются также спектакли в постановке Марины Брусникиной, Евгения Писарева, Дмитрия Крымова. Анонсировано и весьма необычное сотрудничество с кинорежиссером Жорой Крыжовниковым, который известен фильмами "Горько!", "Самый лучший день" и "Елки новые". Но, хотя прославился Крыжовников в кино, начинал карьеру он именно как театральный режиссер.


Павел Табаков, Игорь Миркурбанов (на заднем плане), Андрей Бурковский и Игорь Верник (в центре)
Ирина Мирошниченко
Игорь Золотовицкий и Юрий Стоянов
Дмитрий Назаров и Ольга Васильева

Стоит отметить, что реформы сейчас переживает и МХАТ им. Горького. После ухода Эдуарда Боякова гендиректором театра был назначен Владимир Кехман, который недавно также поделился своими планами развития театра. Период Боякова театралам также запомнится скандалами — например, спектаклем с Ольгой Бузовой, который осудили многие в профессиональном сообществе.


Константин Хабенский и Вадим Верник

Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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