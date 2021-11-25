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Новый комплект брони Mirage сегодня добавят в Halo: The Master Chief Collection

Новый комплект брони Mirage сегодня добавят в Halo: The Master Chief Collection


Пока активно развивается мультиплеер Halo Infinite, некоторое количество игроков остается в Halo: The Master Chief Collection. Поклонники сборника недавно получили доступ к 8 сезону игры, и он является последним. Тем не менее, разработчики некоторым образом продолжают поддерживать сборник и даже предлагают игрокам получить различные бонусы.

Создатели сборника Halo из Twitter-аккаунта напомнили, что в Halo: The Master Chief Collection появится новая броня Mirage уже 25 ноября. Игроки смогут заполучить этот комплект брони на бирже.


Напомним, сейчас в Halo: The Master Chief Collection игроки могут заполучить различные предметы к 20-летию Xbox, что разработчики анонсировали ранее.

Сборник Halo: The Master Chief Collection доступен в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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Новый комплект брони Mirage сегодня добавят в Halo: The Master Chief Collection
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