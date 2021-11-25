Новый комплект брони Mirage сегодня добавят в Halo: The Master Chief Collection
Пока активно развивается мультиплеер Halo Infinite, некоторое количество игроков остается в Halo: The Master Chief Collection. Поклонники сборника недавно получили доступ к 8 сезону игры, и он является последним. Тем не менее, разработчики некоторым образом продолжают поддерживать сборник и даже предлагают игрокам получить различные бонусы.
Создатели сборника Halo из Twitter-аккаунта напомнили, что в Halo: The Master Chief Collection появится новая броня Mirage уже 25 ноября. Игроки смогут заполучить этот комплект брони на бирже.
Barrage your foes with the Mirage.— Halo (@Halo) November 24, 2021
Tomorrow in MCC, you'll have your first chance to grab the brand-new Mirage armor set! Available in the Exchange. pic.twitter.com/s7j4auOAkz
Напомним, сейчас в Halo: The Master Chief Collection игроки могут заполучить различные предметы к 20-летию Xbox, что разработчики анонсировали ранее.
Сборник Halo: The Master Chief Collection доступен в Game Pass.
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