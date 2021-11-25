Новый комплект брони Mirage сегодня добавят в Halo: The Master Chief Collection





Пока активно развивается мультиплеер Halo Infinite, некоторое количество игроков остается в Halo: The Master Chief Collection. Поклонники сборника недавно получили доступ к 8 сезону игры, и он является последним. Тем не менее, разработчики некоторым образом продолжают поддерживать сборник и даже предлагают игрокам получить различные бонусы.

Создатели сборника Halo из Twitter-аккаунта напомнили, что в Halo: The Master Chief Collection появится новая броня Mirage уже 25 ноября. Игроки смогут заполучить этот комплект брони на бирже.

Barrage your foes with the Mirage.



Tomorrow in MCC, you'll have your first chance to grab the brand-new Mirage armor set! Available in the Exchange. pic.twitter.com/s7j4auOAkz — Halo (@Halo) November 24, 2021



Напомним, сейчас в Halo: The Master Chief Collection игроки могут заполучить различные предметы к 20-летию Xbox, что разработчики анонсировали ранее.

Сборник Halo: The Master Chief Collection доступен в Game Pass.

Halo: Коллекция Мастера Чифа

Начало 8-го сезона ознаменовано выходом очередного БЕСПЛАТНОГО обновления для «Halo: Коллекция Мастера Чифа»! Для вас 100 уровней сезонных наград и контента.

Перейти в Microsoft Store