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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 25 ноября 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 25 ноября 2021 года

Нумерология — наука, которая занимается анализом чисел и их энергетики. Эксперты в данной области рассказали о том, каким будет 329 по счету день года, какое число будет сегодня у руля и как это отразится на наших успехах.


Начинается четвертый день недели. Несмотря на то, что статистика указывает на хроническую непродуктивность этого дня, эксперты считают, что многие из нас получат сегодня то, к чему стремятся. Немалую помощь в этом процессе нам сможет оказать банальное самовнушение.

Число-покровитель 25 ноября 2021 года

Чтобы понять, каким будет этот день, важно провести простые нумерологические расчеты. Они помогут выяснить, какое число будет сегодня главенствующим. Для этого нужно сложить все цифры текущей даты 25.11.2021, а в конце прибавить порядковый номер дня недели, то есть 4. 2+5+1+1+2+0+2+1+4=18. 1+8=9.

Наша удача всецело будет зависеть от Девятки. Именно она решает, кто сегодня получает все, а кто — ничего. Это значит, что день будет лишен равенства, но не справедливости. Он идеально подходит как для работы, так и для любовных приключений. При желании его можно посвятить отдыху, если у вас точно нет никаких неотложных дел. Если вы желаете изменить свою жизнь, сместив чашу весов в свою пользу, вы получите возможность это сделать. Главный символ дня — маятник, олицетворяющий перемены и бесконечный танец добра и зла, благоприятных и неблагоприятных перемен.



События 25 ноября из прошлого

25 ноября 1120 года в проливе Ла-Манш потерпел крушение корабль. Погибло большое число аристократов, включая наследника английского престола. Его смерть положила начало феодальной анархии в Англии. Будьте готовы к тому, что сегодня обстановка на работе, в семье или даже в стране и в мире может резко измениться.

25 ноября 1867 года Альфред Нобель запатентовал динамит. Это было одно из самых важных изобретений того века. Сегодня вы тоже можете сделать что-то крайне важное для себя или окружающих. Девятка в этом вам поможет.

25 ноября 1936 года Германия и Япония заключили Антикоминтерновский пакт. Ровно через пять лет в тот же день к этому пакту присоединилась Финляндия. Это день, когда можно вступать в группы и вместе с другими людьми двигаться к общей цели.

Советы нумерологов на эту пятницу

Сегодняшний день можно назвать временем освобождения от страхов. Девятка поможет всем нас осознать свою истинную силу, весь свой спектр возможностей.


Если вас будут разрывать внутренние противоречия по поводу того или иного вопроса, постарайтесь не паниковать. Прислушайтесь к голосу логики.

Сегодня ваше пребывание во враждебной среде будет не настолько болезненным, насколько могло бы быть. Это отличный день для переговоров с врагами и недоброжелателями. В сложных ситуациях у вас будет больше шансов на успех.

Старайтесь идти к своим целям, но без излишнего фанатизма. Не забывайте про отдых и релаксацию, чтобы не перегорать.

Всем, кто работает в творческий и креативной сфере, сегодня можно заняться разработкой новых концепций и идей.

В любви, как и в бизнесе, стоит действовать смело и решительно. У многих из нас будет шанс произвести отличное впечатление на тех, кто нам нравится.

Талисманы удачи на 25 ноября

Руна Наутиз. Это руна терпения. Она дает нам силы и помогает преодолевать препятствия. Также она провоцирует Вселенную вручать нам награду за старания. Вот как выглядит данная руна:


Золотые украшения. Золото — лучший металл для амбициозных людей. Если у вас есть нерешенные задачи, которые требуют силы воли и веры в себя, украшения из огненного металла помогут вам это обрести.

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По материалам: dailyhoro.ru

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