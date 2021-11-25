"Переспал с половиной страны": Седокова откровенно о пороках своего первого мужа

Вадим Карасев

Украинская певица Анна Седокова, известная в России как участница золотого состава "ВИА Гра", рассказала о своем первом браке. Она была женой белорусского футболиста Валентина Белькевича.

По словам Седоковой, в начале 2000-х она была стеснительной и наивной, хотя уже и начала свою музыкальную карьеру на большой сцене. Валентин был старше ее на десять лет, он активно пользовался доверчивостью молодой супруги.

Седокова и Белькевич

"Я выходила из роддома, будучи женой капитана сильнейшей команды, обеспеченного человека, с дерматиновой розовой сумочкой в руках, на которой был нарисован плюшевый мишка. Я настолько была дитем!.. Я с этой сумкой, с ребенком и мужем, который уже переспал с половиной страны, имел обильные сексуальные контакты", — вспомнила она в YouTube-шоу "вМесте".

Седокова утверждает, что сейчас обрела счастье с баскетболистом Янисом Тиммой. Ситуация перевернулась — теперь избранник звезды почти на 10 лет ее младше, но, по ее словам, никакой проблемы в этом нет. Человек, которого Анна называет "принцем", начал встречаться с ней, имея семью — жену и маленького ребенка.

Как правило, перед принцем ты встретишь 38 дураков, которые тебя искалечат. Потому что ты ничего не понимаешь, ты наивная дурочка. Понимаю сейчас, что вся моя жизнь была невероятно яркая, эмоциональная, с мегакрутыми приключениями, но вот это единение и первая любовь сейчас.

Как сообщал NEWSTES, ранее маленький сын Седоковой заявил, что ее не любит. Она поделилась подробностями ситуации и своими переживаниями с подписчиками в соцсети.