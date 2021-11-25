Письмо Екатерины II об организации массовых прививок от оспы выставлено на аукцион

Вадим Карасев

Лондонский аукционный дом McDougall’s, специализирующийся на русском искусстве, продает на аукционе 1 декабря лот, состоящий из портрета Екатерины II работы Дмитрия Левицкого и письма, в котором императрица обсуждает стратегию распространения оспопрививания в России. Сейчас портрет и письмо вместе с другими выставленными на аукцион предметами находятся на выставке в Усадьбе Зубовых на Таганке, которая будет работать до 30 ноября. Ожидаемая цена лота составляет 800 000–1 200 000 фунтов стерлингов.

В письме, написанном в апреле 1787 года, российская императрица сообщает графу Петру Александровичу Румянцеву-Задунайскому, что внедрение прививки от оспы должно стать одной из важнейших задач и что эта мера должна стать повсеместной. Румянцев тогда был генерал-губернатором Малороссии, и организация оспопрививания, как указывала в письме Екатерина, была в числе его обязанностей. В частности, императрица советует в упраздненных в ходе реформы 1764 года монастырях обустроить жилье для людей, которые приехали издалека, чтобы получить прививки.

Сама Екатерина 12 (23) октября 1768 года одной из первых в России перенесла противооспенную прививку, чтобы подать пример подданным. Существовавший тогда способ прививки, известный как вариоляция, был значительно опаснее, чем появившаяся чуть позже вакцинация. Материал для прививки брали из оспенных пустул заболевшего человека и вводили в надрез на руке здорового. Риск смерти при использовании этого метода составлял 2–3 %, но он был всё равно значительно ниже смертности при заболевании оспой, которая достигала 30 %. Только в 1796 году британский врач Эдвард Дженнер начал эксперименты с использованием для прививки гораздо менее смертоносной коровьей оспы, что привело к появлению вакцинации.

Вариоляцию русской императрице и наследнику престола Павлу провел специальной приглашенный английский врач Томас Димсдейл. Мероприятие проводилось тайно в Царском Селе. Екатерина позаботилась о судьбе Димсдейла в случае, если она умрет после прививки. Она приказала, чтобы для него был приготовлен почтовый дилижанс, если ему придется покидать страну в спешке. Но всё закончилось благополучно. О поступке Екатерины было широко объявлено. Вскоре Екатерина гордо писала своему послу в Великобритании графу Ивану Чернышеву: «Начиная с меня и моего сына, который тоже выздоравливает, нет дворянского дома, в котором не было бы нескольких привитых, и многие сожалеют, что они заболели натуральной оспой и поэтому не могут быть модными. Граф Григорий Григорьевич Орлов, граф Кирилл Григорьевич Разумовский и бесчисленное множество других прошли через руки господина Димсдейла — и даже прославленные красавицы ... Вот что значит пример».

В императорском театре «по случаю счастливого выздоровления после привития оспы Ея Императорского Величества и Его Императорского Высочества» был поставлен балет «Побежденное предрассуждение». Доктор Димсдейл получил титул барона, звание лейб-медика, чин действительного статского советника и пенсию 500 фунтов стерлингов в год. Через несколько лет он снова посетил Россию и провел вариоляцию внукам императрицы Александру и Константину.