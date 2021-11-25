Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Почему в Америке до сих пор мало кто может позволить себе стиральную машинку в своей квартире?

Почему в Америке до сих пор мало кто может позволить себе стиральную машинку в своей квартире?

Наверняка вы обращали внимание на прачечные, показанные во многих американских фильмов. Многие считают, что это выдумка режиссеров, но в действительности – это реальность.

Дело в том, что в Америке ничтожное количество людей могут позволить себе стиральную машину. В качестве альтернативы современной техники предложены полностью оборудованные прачечные, в которых можно постирать любое количество веще быстро по доступной цене.

Услуги по стирке начали предлагать на территории Штатов еще в 19 столетии. Тогда грязную одежду отправляли в объемных коробках, а стиркой занимались обученные сотрудники. Но уже ближе к середине 20 века в штате Техас была открыта прачечная, предусматривающая самообслуживание. Эта услуга стала настолько популярной, что подобные заведения открыли по всей стране.

Такие прачечные сегодня расположены во всех городках, и большинство из них доступно в круглосуточном режиме. Прачечные люди посещают один или два раза в неделю.

А главное, что для этого не нужно никуда везти тяжелые сумки – прачечные оборудованы практически во всех подвалах жилых домов. Здесь можно постирать, выполоскать и высушить вещи.

Главная причина отказа от домашней машины-автомат заключается в том, что многие люди проживают в съемных жилищах, и покупать технику сюда не имеет смысла. Ведь при очередном переезде габаритное оборудование придется брать с собой. Также известно, что американцы отказались от машин по причине старой электропроводки в большинстве домов – работа оборудования может стать причиной короткого замыкания и надолго обесточить здание.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

Последние новости

Суд оштрафовал иркутянку на 25 тысяч рублей за гей-пропаганду среди несовершеннолетних в соцсетях
Суд оштрафовал иркутянку на 25 тысяч рублей за гей-пропаганду среди
Четверо жителей Иркутской области обвиняются в разорении берлоги и отстреле медведицы и троих медвежат
Четверо жителей Иркутской области обвиняются в разорении берлоги и
605 случаев заболевания коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки
605 случаев заболевания коронавирусом выявили в Иркутской области за
Иркутяне могут получить информацию о вакансиях в компании «Полюс» по телефону горячей линии
Иркутяне могут получить информацию о вакансиях в компании «Полюс» по
Власти Иркутской области готовятся продлить срок QR-кода для переболевших COVID-19 до года
Власти Иркутской области готовятся продлить срок QR-кода для
Александр Ведерников встретился со спикером Заксобрания Красноярского края Алексеем Додатко
Александр Ведерников встретился со спикером Заксобрания Красноярского
Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по дням
Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по дням
Этого парня занесли в черный список в ресторане, после того, как он сделал два нестандартных заказа
Этого парня занесли в черный список в ресторане, после того, как он
Почему в Америке до сих пор мало кто может позволить себе стиральную машинку в своей квартире?
Почему в Америке до сих пор мало кто может позволить себе стиральную
Советские лайфхаки по сохранению продуктов, которыми пользовались наши мамы и бабушки
Советские лайфхаки по сохранению продуктов, которыми пользовались
Битва платьев: Агата Муцениеце против Кристины Левиевой
Битва платьев: Агата Муцениеце против Кристины Левиевой
В Москве появилась интерактивная карта для онлайн-выбора парковочного места
В Москве появилась интерактивная карта для онлайн-выбора парковочного

Топ на сегодня

Меркурий переходит в Знак Стрельца 24 ноября 2021 года: начало благоприятного финансового периода
Меркурий переходит в Знак Стрельца 24 ноября 2021 года: начало
Зов Ада подвинул Игру в кальмара
Зов Ада подвинул Игру в кальмара
Исследователи подтвердили, что древние ямы недалеко от Стоунхенджа сделаны руками человека
Исследователи подтвердили, что древние ямы недалеко от Стоунхенджа
Моргенштерн сбежал из России
Моргенштерн сбежал из России
Регулятор Австралии усомнился в соблюдении биржей CoinSpot требований AML/CTF
Регулятор Австралии усомнился в соблюдении биржей CoinSpot требований

Еще по теме

Ремонт стиральной машинки своими руками
Украинская медицина убивает население
Химчистка ковров с вывозом от компании «ЧИСТИМ ВСЕ»
Тюль. Правильный уход за разными типами ткани