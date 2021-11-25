Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин награжден Почетной грамотой президента

Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин за заслуги в развитии и совершенствовании банковской системы награжден Почетной грамотой президента Российской Федерации. Вручение грамоты состоялось 12 ноября в Москве, на торжественном мероприятии, посвященном 180-летию Сбербанка. Награду по поручению президента РФ Александру Абрамкину вручил президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Почетная грамота президента РФ является государственной наградой, формой поощрения за заслуги в обеспечении безопасности государства и защите Отечества, охране здоровья и жизни, укреплении законности, защите свобод и прав граждан, в экономике, госстроительстве, культуре, науке, искусстве, просвещении, воспитании, благотворительной деятельности и за иные заслуги. Вместе с грамотой председателю Байкальского банка Сбербанка был передан специальный нагрудный знак, который вручается всем гражданам, удостоенным Почетной грамоты президента РФ. Знак производится из серебра, с позолотой и представляет собой золотистый круглый лавровый венок.

Александр Абрамкин:

— Получить такую почетную награду в особенный для Сбера день — в день 180-летия Сбербанка, вдвойне приятно и почетно. Я благодарен всей команде Байкальского банка за то, что вместе мы реализуем стратегию развития банка, вместе – совершенствуем систему услуг, внедряем новые технологии и успешные практики, продукты банка и его экосистемы — актуальные и востребованные населением и бизнесом. Я благодарю руководство Сбербанка за то, что посчитали возможным предложить мою кандидатуру для получения Почетной грамоты президента РФ.

Александр Абрамкин в Сбербанке России работает с 1998 года, Байкальский банк возглавляет с 2018 года. Зоной работы территориального банка являются четыре региона – Иркутская область, Забайкальский край, Республика Бурятия, Республика Саха(Якутия). Под руководством Александра Николаевича Байкальский банк ПАО Сбербанк сотрудничает с крупнейшими предприятиями Восточной Сибири. Среди них — ГК «ИНК», НПК «Иркут», АО «Саянскхимпласт», ЗАО «Труд», ГК «Крайс», ГК «Лензолото», ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», ГК «Слата», АО «Фармасинтез», «Транснефть-Восток», «Полюс Золото» и другие. Банк предоставляет услуги всем отраслям и направлениям производства и торговли, учреждениям здравоохранения и образования, государственным структурам, малому бизнесу.

За последние годы Байкальский банк принял участие в финансировании ключевых отраслей экономики, что позволило существенно улучшить социально-экономическую ситуацию и инвестиционный климат регионов присутствия. Предоставляются гарантии и аккредитивы для крупных нефтеперерабатывающих и золотодобывающих компаний. Банком активно ведется работа по льготному кредитованию предприятий сельскохозяйственной отрасли на специальных условиях.

В рекордные сроки — за пять месяцев — командой Александра Абрамкина был реализован проект по строительству ультрасовременного инфекционного отделения на 28 коек в Тулуне площадью 5 тысяч квадратных метров, что позволяет оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь жителям Иркутской области во время пандемии.

Благодаря работе коллектива банка в регионах активно развиваются цифровые сервисы в медицине и образовании. Реализована AI-модель детекции патологий легких в четырех медицинских учреждениях (Республика Бурятия и Иркутская область). Организованы проекты по комплексной региональной телемедицине (модуль ХНИЗ) в Республике Бурятия, Иркутской области и Забайкальском крае. Во всех регионах присутствия Байкальского банка реализуется проект по подключению школ к Школьной цифровой платформе (173 школы, более 5000 учащихся).





Командой Байкальского банка под руководством А. Абрамкина создан проектный офис «Южное побережье Байкала» для развития туристического кластера на Байкале, продвигается бренд байкальской туристической зоны на федеральном уровне. Совместно с правительством Иркутской области банк реализует ряд инициатив: участвует в создании мастер-плана моногорода Байкальска, ведет работу по реализации проекта «Байкал Драгоценный», в том числе в поселке Большое Голоустное. Байкальский банк — постоянный и активный участник Координационного совета по туризму. Два туристско-рекреационных комплекса Байкальского региона приняли участие в конкурсе Ассоциации стратегических инициатив по разработке проектов на особых природных территориях. Оба ТРК стали финалистами, а проект ТРК «Тункинская долина» признан победителем. Планируемые коммерческие инвестиции в рамках данных проектов — около 6,5 миллиарда рублей.

Усилия Байкальского банка влияют на повышение интереса предпринимателей и на создание новых рабочих мест. За 11 месяцев тяжелого для туристической отрасли 2020 г. число занятых в туризме в Республике Бурятия и Иркутской области граждан выросло почти на две тысячи человек. За два года работы проектного офиса «Южное побережье Байкала» число клиентов банка туристической отрасли выросло в два раза и составило 5,5 тысяч клиентов, объем кредитного портфеля по клиентам туристической отрасли также вырос — на 980 млн — и составляет сейчас 3,25 млрд руб.

Байкальский банк Сбербанка ведет активную благотворительную деятельность по ряду направлений: оказание помощи медицинским учреждениям и организациям здравоохранения, восстановление историко-архитектурных памятников, развитие культуры, образования, науки, спорта, оказание помощи детским организациям, преодоление последствий стихийных бедствий, экологических катастроф.

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