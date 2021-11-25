Предсказания Ванги на 2022 год

Вадим Карасев

Всем интересно, что произойдет в 2022 году. Если вопрос касается будущего, то нужно обращаться за помощью к прорицателям. Ванга успела рассказать нечто интересное о грядущем будущем.

Ранее мы рассказывали обо всех предсказаниях на 2022 год. Упомянули мы и о Ванге и ее мнении относительно этого времени. Стоит более детально разобрать то, что сказала самая известная прорицательница много лет назад.

Коронавирус в 2022 году

Ванга не говорила ничего про болезни и эпидемию в 2022 году. Это может означать, что ситуация никак не поменяется либо изменится не слишком кардинально. Какие-то точные прогнозы давать сложно, поэтому будем надеяться на лучшее, ведь есть вероятность того, что все станет стабильнее.

Мир в 2022 году

Ванга в основном давала свои прогнозы относительно крупных политических событий, войн. Она сказала про 2022 год следующее: «Мировая война, но не та, что со взрывами, а та, что в головах людей. Люди перестанут верить друг другу, поэтому им придется найти того, кому можно верить». Это можно трактовать как крупный разлад, а также поиски новых авторитетов.

В эти двенадцать месяцев все мы будем пытаться искать лидера, который даст нам веру в лучшее и поможет понять, к чему нам стоит стремиться. Будьте предельно осторожными, потому что лидеры могут быть ложными. Можно говорить о библейском конце света с пришествием сатаны в образе ложного Мессии. Мир на краю пропасти, которую мы не видим.

Россия в 2022 году

Русским и русскоязычным людям придется пережить новые трудности. Для нашей страны год будет особенно сложным, но в конечном итоге мы станем сильнее и мудрее.

Вполне возможно, что финансовые, политические и другие проблемы страны обернутся для нас чем-то позитивным. В это сложно поверить, но в долгосрочной перспективе именно так и будет.

Что касается людей, то у многих получится найти свое место в этом мире. В 2022 году в России родится много детей, в руках которых будет судьба нашей страны.