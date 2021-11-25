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Президента Чехии госпитализировали из-за COVID-19

Президента Чехии госпитализировали из-за COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


22:53  Автор: Жанна Звягина



Президент Чехии Милош Земан сдал тест на наличие коронавируса, который показал положительный результат. Об этом в сети микроблогов Twitter в четверг сообщил пресс-секретарь главы республики Иржи Овчачек.

Как сообщается  на сайте Пражского града, после консультаций с лечащим врачом президента Мирославом Заворалом было принято решение о возвращении 77-летнего Земана в Центральный военный госпиталь (ЦВГ).

На время лечения политика от COVID-19 его рабочая программа отменена.

10 октября сообщалось, что Милоша Земана госпитализировали в ЦВГ в Праге. Уточнялось, что чешский лидер из-за болезни ног перемещается в инвалидном кресле и жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. 

Однако, по словам одного из лечащих врачей президента, хирурга Павла Пафко, Земан страдает циррозом печени, в настоящее время в его желудок введен зонд для кормления. В связи с этим он проходил двухнедельное лечение в Центральном военном госпитале.

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На прошлой неделе Конституционная комиссия Сената Чехии единогласно согласилась с необходимостью снятия президентских полномочий с Милоша Земана. Спикер палаты Милош Выстрчил заявил, что по состоянию здоровья президент не может выполнять свои обязанности и в ближайшее время не вернётся к работе. 

Несмотря на возражения врачей, 25 ноября Земан вернулся в свою загородную резиденцию «Ланы», где намеревался продолжить домашнее лечение и выполнять служебные обязанности.



#коронавирус


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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