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Продюсер Рудинштейн пережил инфаркт и инсульт, он в предкоматозном состоянии

Продюсер Рудинштейн пережил инфаркт и инсульт, он в предкоматозном состоянии

75-летний Марк Рудинштейн оказался в предкоматозном состоянии — его госпитализировали в реанимационное отделение одной из московских больниц с инфарктом миокарда. Во время лечения у него произошел еще и инсульт.

Как сообщалось ранее, в сентября продюсер перенес экстренную операцию — ему сделали стентирование коронарных артерий. Спустя месяц он был госпитализирован снова, но тогда находился в сознании и даже сообщил журналистам: "Чувствую себя плохо пока. С сердечным приступом [госпитализирован], да".

По данным Starhit, теперь Рудинштейн близок к тому, чтобы впасть в кому. Он уже не реагирует на внешние раздражители и получает питание через зонд. Медики оценивают состояние пациента как тяжелое и делают все возможное для его спасения.

Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. В концертной сфере начал работать с 1980-х годов, в тот же период отсидел почти год за взяточничество и расхищение социалистической собственности, а затем был оправдан. В 1987 году устроил первый в СССР рок-фестиваль. Сейчас он известен как один из создателей фестиваля "Кинотавр", также часто появляется в качестве эксперта в телепередачах.

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По материалам: uposters.ru

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