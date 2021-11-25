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Продолжение Child of Light анонсируют в начале 2022 года

Продолжение Child of Light анонсируют в начале 2022 года


Игра Child of Light вышла в апреле 2014 года, и она была издана компанией Ubisoft. Проект получил высокие оценки от прессы и игроков, благодаря своему уникальному художественному стилю, увлекательной боевой системе и интересному сюжету. Похоже, уже в следующем году должен состояться анонс продолжения Child of Light.

О том, что готовится анонс продолжения Child of Light, рассказал в Twitter творческий директор игры Патрик Плорд. Он отмечает, что проекту дано окончательное одобрение на разработку, и фанатам Child of Light стоит ждать больше новостей об игре в начале 2022 года.


Напомним, что игроки на Xbox могли получить Child of Light бесплатно в апреле 2015 года, проект был частью программы Games With Gold.

Child of Light

Child of Light – это история взросления девочки Авроры, рожденной в Австрии в 1895 году, которая однажды попадает в затерянную волшебную стр…
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По материалам: newxboxone

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