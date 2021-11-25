Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Проект завода по переработке отходов «Усольехимпрома» прошел экологическую экспертизу

Проект завода по переработке отходов «Усольехимпрома» прошел экологическую экспертизу

Проект строительства экотехнопарка «Восток», который будет создан на площадке бывшего комбината «Усольехимпром» в Иркутской области для переработки промышленных отходов, прошел экологическую экспертизу. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора по развитию АО «Русатом Гринвэй» (структура Росатома) Екатерины Демичевой в Кирове на третьем Всероссийской научно-практической конференции «Утилизация отходов производства и потребления: инновационные подходы и технологии». Возведение объекта планируется начать в первой половине 2022 года.

Екатерина Демичева:
— Спроектирован экотехнопарк, и пройдена государственная экологическая экспертиза. Спроектированное предприятие позволит получать металлическую ртуть. А также грунт, который будет использован для рекультивации территории «Усольехимпрома», инертные материалы будут использованы в последующем в строительстве инфраструктуры, в частности дорог.

Она отметила, что экотехнопарк в большей степени будет ориентирован на переработку ртутьсодержащих отходов, которые образуются в процессе ликвидации очага химического загрязнения на месте «Усольехимпрома». Екатерина Демичева также сообщила, что поставщиком технологий для переработки таких отходов в полезные продукты стала одна из зарубежных компаний, поскольку в России необходимых технологических решений нет. В то же время технологии для переработки неорганических отходов были найдены в РФ.

Ранее инициативная группа предлагала вынести на референдум вопрос, согласны ли усольчане на строительство в их городе экотехнопарка «Восток» и переработку отходов первого и второго класса опасности. Депутаты думы Усолья-Сибирского инициативу не поддержали, вопрос о проведении референдума по строительству завода на площадке Усольехимпрома признали не соответствующим требованиям федерального и областного законодательства. Решение было принято на очередном заседании думы Усолья-Сибирского 26 августа 2021 года большинством депутатов.

Закрывшееся в 2017 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности «Усольехимпром» стало очагом экологического бедствия в городе Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тысяч человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами.

По поручению президента РФ начата рекультивация промплощадки. В августе 2020 года на место прибыли специалисты Росатома, Федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Рекультивировать промплощадку должны до 2024 года.

Для переработки отходов на промплощадке построят экотехнопарк «Восток». К его возведению планируется приступить в начале 2022 года. По оценке специалистов, переработка отходов бывшего «Усольехимпрома» в экотехнопарке займет порядка 10-15 лет.

На IRK.ru выходила статья «На площадке Усольехимпрома построят завод. Разбираемся, что к чему» с подробностями о проекте экотехнопарка «Восток».

Предыдущая новость по этой теме:

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о работах на Усольехимпроме

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Канье Уэст публично заявил, что хочет спасти свой брак с Ким Кардашьян: "Я делал неприемлемые вещи"
Канье Уэст публично заявил, что хочет спасти свой брак с Ким
"На летных испытаниях": ВСУ очередью из АК сбили новый дрон украинских полицейских за 1,5 млн грн
"На летных испытаниях": ВСУ очередью из АК сбили новый дрон
Никита Михалков выступает за смертную казнь
Никита Михалков выступает за смертную казнь
Эвелина Бледанс рассказала о рухнувшем браке
Эвелина Бледанс рассказала о рухнувшем браке
Лера Кудрявцева в ужасе от принудительной вакцинации
Лера Кудрявцева в ужасе от принудительной вакцинации
Равшана Куркова показала именинницу-маму
Равшана Куркова показала именинницу-маму
Светлана Пермякова ездит с дочкой в школу на автобусе
Светлана Пермякова ездит с дочкой в школу на автобусе
Никита Михалков рассказал о воспитании детей
Никита Михалков рассказал о воспитании детей
В Иркутске замминистра строительства РФ обсудил возможность оптимизации границ приаэродромной зоны
В Иркутске замминистра строительства РФ обсудил возможность
Проект завода по переработке отходов «Усольехимпрома» прошел экологическую экспертизу
Проект завода по переработке отходов «Усольехимпрома» прошел
15 раз, когда необычные занавески для душа сделали ванные еще лучше
15 раз, когда необычные занавески для душа сделали ванные еще лучше
Рашкина лишили депутатской неприкосновенности
Рашкина лишили депутатской неприкосновенности

Топ на сегодня

Стиль зумеров и тиктокеров: поклонница люкса и немного принцесса — как одевается дочь Нателлы Крапивиной София
Стиль зумеров и тиктокеров: поклонница люкса и немного принцесса —
На Дмитрия Шепелева подали в суд родители покойной жены
На Дмитрия Шепелева подали в суд родители покойной жены
Анна Седокова заявила, что ее муж переспал с половиной страны
Анна Седокова заявила, что ее муж переспал с половиной страны
Словарь Collins признал NFT словом 2021 года
Словарь Collins признал NFT словом 2021 года
Лариса Долина высказалась о новом замужестве
Лариса Долина высказалась о новом замужестве

Еще по теме

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о работах на Усольехимпроме
В ГД внесли проект о запрете захоронения отходов на территории Арктики
Путин оценил экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском
Власти Кубани представят проект завода биотоплива за два млрд рублей в Сочи