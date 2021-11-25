Проект завода по переработке отходов «Усольехимпрома» прошел экологическую экспертизу

Проект строительства экотехнопарка «Восток», который будет создан на площадке бывшего комбината «Усольехимпром» в Иркутской области для переработки промышленных отходов, прошел экологическую экспертизу. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора по развитию АО «Русатом Гринвэй» (структура Росатома) Екатерины Демичевой в Кирове на третьем Всероссийской научно-практической конференции «Утилизация отходов производства и потребления: инновационные подходы и технологии». Возведение объекта планируется начать в первой половине 2022 года.

Екатерина Демичева:

— Спроектирован экотехнопарк, и пройдена государственная экологическая экспертиза. Спроектированное предприятие позволит получать металлическую ртуть. А также грунт, который будет использован для рекультивации территории «Усольехимпрома», инертные материалы будут использованы в последующем в строительстве инфраструктуры, в частности дорог.

Она отметила, что экотехнопарк в большей степени будет ориентирован на переработку ртутьсодержащих отходов, которые образуются в процессе ликвидации очага химического загрязнения на месте «Усольехимпрома». Екатерина Демичева также сообщила, что поставщиком технологий для переработки таких отходов в полезные продукты стала одна из зарубежных компаний, поскольку в России необходимых технологических решений нет. В то же время технологии для переработки неорганических отходов были найдены в РФ.

Ранее инициативная группа предлагала вынести на референдум вопрос, согласны ли усольчане на строительство в их городе экотехнопарка «Восток» и переработку отходов первого и второго класса опасности. Депутаты думы Усолья-Сибирского инициативу не поддержали, вопрос о проведении референдума по строительству завода на площадке Усольехимпрома признали не соответствующим требованиям федерального и областного законодательства. Решение было принято на очередном заседании думы Усолья-Сибирского 26 августа 2021 года большинством депутатов.

Закрывшееся в 2017 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности «Усольехимпром» стало очагом экологического бедствия в городе Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тысяч человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами.

По поручению президента РФ начата рекультивация промплощадки. В августе 2020 года на место прибыли специалисты Росатома, Федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Рекультивировать промплощадку должны до 2024 года.

Для переработки отходов на промплощадке построят экотехнопарк «Восток». К его возведению планируется приступить в начале 2022 года. По оценке специалистов, переработка отходов бывшего «Усольехимпрома» в экотехнопарке займет порядка 10-15 лет.

На IRK.ru выходила статья «На площадке Усольехимпрома построят завод. Разбираемся, что к чему» с подробностями о проекте экотехнопарка «Восток».

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