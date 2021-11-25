Рашкина лишили депутатской неприкосновенности

Вадим Карасев

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался, сообщают "Известия".

Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела. За принятие подобного решения проголосовал 341 человек, против выступили 55 человек, воздержались два человека. Вместе с тем состоялось голосование по административному делу: за выступили 344 человека, против — 54, один воздержался.

На заседании выступил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он подчеркнул, что Рашкин, как охотник с 20-летним стажем, не мог не знать правил, однако сознательно пошел на незаконную охоту. Генпрокурор попросил дать согласие на возбуждение в отношении коммуниста уголовного дела и отметил, что, оставаясь на свободе, Рашкин может оказать влияние на свидетелей.

Председатель комиссии ГД по вопросам контроля за доходами депутатов, мандатным вопросам и этике Отари Аршба, в свою очередь, сообщил, что комиссия одобрила два проекта постановления о лишении Рашкина неприкосновенности и привлечении его к ответственности.

"По результатам рассмотрения комиссия одобрила оба проекта постановления. Изначально понятно, что признаки преступления есть, Рашкин это и не отрицал. Его деятельность не была связана с исполнением депутатских полномочий", — отметил Аршба.

