Равшана Куркова показала именинницу-маму

41-летняя актриса Равшана Куркова поделилась фото с мамой в день ее рождения. Рано Кубаевой сегодня исполнилось 60 лет. Равшана Куркова очень трогательно поздравила маму, актрису, кинорежиссера и продюсера Рано Кубаеву, с днем рождения. Равшана опубликовала подборку ее фотографий в Instagram, сопроводив теплым поздравлением.Рано Кубаева «Мама, с Днём Рождения! 💫 Для меня ты всегда была, есть и будешь - самая красивая (и не только внешне🙃)! Радости тебе и крепкого здоровья! Люблю! ❤️» — написала Равшана. «Наша любовь❤️ многая лета!», - пожелала имениннице Любовь Толкалина. «С днём рождением !! 💓💓💓», - поздравила юбиляршу Светлана Бондарчук. К поздравлениям присоединились подписчики. «Какая красивая!» «Видны гены!» — прокомментировали они. Хотя в подборке собраны фотографии давние, мама Равшаны и сейчас выглядит удивительно молодо. Недавно актриса публиковала снимок, глядя на который видно, как они похожи.Равшана Куркова с мамой «Теперь понятно, в кого вы такая красавица!» «Вы смотритесь как сестры!» «Так вот откуда эта очаровательная улыбка и доброта! Вы очень похожи!» — тут же прокомментировали личный снимок актрисы поклонники. Равшана Куркова — одна из самых закрытых российских звезд, она никогда не обсуждает свою личную жизнь и не дает комментарии. Но в этом году сделала исключение: она решила сама сообщить о важном событии в своей жизни. Оказывается, актриса стала мамой. Не так давно стало известно, что уже 1,5 года она воспитывает сына, которого, по слухам, ей родила суррогатная мать. 41-летняя актриса сама неожиданно поделилась кадрами, на которых позирует с маленьким сыном. Равшана родила ребенка от своего возлюбленного, бизнесмена и совладельца боксерского клуба Сергея Амаряна.