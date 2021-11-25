Razer выпускает геймпад для Xbox в стиле Боба Фетта





За эту осень вышло немало разнообразных геймпадов Xbox — юбилейный, геймпад в стиле Halo, некоторые предложения от партнеров. Но новые контроллеры продолжают появляться, и Razer выпускает на рынок геймпад Xbox в стиле Боба Фетта — персонажа из киносаги «Звёздные войны».

Маловероятно, что геймпад Xbox в стиле Боба Фетта доберется до России. В США он уже доступен для предварительного заказа на сайте Microsoft за $179,99. Продается геймпад в комплекте с зарядной станцией, полностью этот набор называется: Razer Boba Fett Wireless Controller & Quick Charging Stand for Xbox. Указано, что от комплектной зарядки геймпад заряжается за 3 часа.

Игрокам новый геймпад Razer для Xbox начнет поставляться 23 декабря 2021 года.