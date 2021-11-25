Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Razer выпускает геймпад для Xbox в стиле Боба Фетта

Razer выпускает геймпад для Xbox в стиле Боба Фетта


За эту осень вышло немало разнообразных геймпадов Xbox — юбилейный, геймпад в стиле Halo, некоторые предложения от партнеров. Но новые контроллеры продолжают появляться, и Razer выпускает на рынок геймпад Xbox в стиле Боба Фетта — персонажа из киносаги «Звёздные войны».

Маловероятно, что геймпад Xbox в стиле Боба Фетта доберется до России. В США он уже доступен для предварительного заказа на сайте Microsoft за $179,99. Продается геймпад в комплекте с зарядной станцией, полностью этот набор называется: Razer Boba Fett Wireless Controller & Quick Charging Stand for Xbox. Указано, что от комплектной зарядки геймпад заряжается за 3 часа.




Игрокам новый геймпад Razer для Xbox начнет поставляться 23 декабря 2021 года.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Инструкция: Как купить Max Payne 3 для Xbox за 20 рублей
Инструкция: Как купить Max Payne 3 для Xbox за 20 рублей
Razer выпускает геймпад для Xbox в стиле Боба Фетта
Razer выпускает геймпад для Xbox в стиле Боба Фетта
Все больше слухов, что World of Warcraft Complete Edition доберется до Xbox
Все больше слухов, что World of Warcraft Complete Edition доберется
Лодки в Sea of Thieves скоро оснастят пушками
Лодки в Sea of Thieves скоро оснастят пушками
Умер хомяк-криптотрейдер Мистер Гокс
Умер хомяк-криптотрейдер Мистер Гокс
Бирюза: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Бирюза: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин награжден Почетной грамотой президента
Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин
Центр поддержки проблемных подростков появится в России
Центр поддержки проблемных подростков появится в России
Мэры двух городов Приангарья поблагодарили основателя En+ Group Олега Дерипаску за детские площадки
Мэры двух городов Приангарья поблагодарили основателя En+ Group Олега
В Усть-Илимском районе рейсовый автобус Усть-Илимск-Братск столкнулся с лесовозом
В Усть-Илимском районе рейсовый автобус Усть-Илимск-Братск столкнулся
Минобороны показало видео высокоманевренного боя Су-35
Минобороны показало видео высокоманевренного боя Су-35
Анна Седокова заявила, что ее муж переспал с половиной страны
Анна Седокова заявила, что ее муж переспал с половиной страны

Топ на сегодня

Меркурий переходит в Знак Стрельца 24 ноября 2021 года: начало благоприятного финансового периода
Меркурий переходит в Знак Стрельца 24 ноября 2021 года: начало
Dress Code. В Доме творчества Переделкино открылась выставка. Среди гостей — Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Владимир Познер
Dress Code. В Доме творчества Переделкино открылась выставка. Среди
Шойгу: стратегические бомбардировщики США в ноябре отработали ядерные удары по России
Шойгу: стратегические бомбардировщики США в ноябре отработали ядерные
Исследователи подтвердили, что древние ямы недалеко от Стоунхенджа сделаны руками человека
Исследователи подтвердили, что древние ямы недалеко от Стоунхенджа
Зов Ада подвинул Игру в кальмара
Зов Ада подвинул Игру в кальмара

Еще по теме

Распаковка лимитированного геймпада Xbox в стиле Forza Horizon 5
Уникальный геймпад к 20-летию Xbox доступен для покупки в России
Microsoft спрашивает обладателей новых Xbox про геймпад PS5
Обновите геймпад Xbox Series X | S — вышла новая версия прошивки