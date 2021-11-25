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Российские врачи написали письмо звездам-антипрививочникам, Мария Шукшина и Егор Бероев им ответили: "Мы против участия в эксперименте"

Российские врачи написали письмо звездам-антипрививочникам, Мария Шукшина и Егор Бероев им ответили: "Мы против участия в эксперименте"

Врачи 11 российских больниц написали открытое письмо звездам-антипрививочникам, в числе которых Егор Бероев, Мария Шукшина, Катя Лель, Наталья Ветлицкая, Константин Кинчев, Геннадий Зюганов, и пригласили их в красную зону госпиталей на экскурсию. РИА "Новости" сообщило, что письмо находится у него в распоряжении.

Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читает, слушает и прислушивается, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать,

— отмечается в письме.

Среди подписавших его и главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.


Однако адресатам предложенная экскурсионная программа, судя по всему, не пришлась по душе. С ответом в своем инстаграме уже выступила Мария Шукшина, а Егор Бероев, один из самых известных звездных "антиваксеров", ее поддержал.

Уважаемые врачи! А я, со своей стороны, приглашаю вас в зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники, элементарная профилактика сезонных респираторных заболеваний — не пустые слова, но имеют огромное значение. Я понимаю, в это уже трудно поверить, но именно так мы все всегда жили до 2020 года. И о красной зоне речи не было,

— написала Шукшина.


Мария Шукшина

Актриса подчеркнула, что она и ее единомышленники выступают не против самой вакцинации, а против "порядка ее реализации".

И на этой стороне есть лауреаты Нобелевской премии, ученые с мировым именем, огромное количество докторов наук и просто честных людей. На этой стороне 80% населения России. На экскурсии в красной зоне при всем желании все не поместимся. Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте по испытанию неисследованной вакцины. Это разные вещи,

— заявила она.

Шукшина предложила написать письмо президенту России Владимиру Путину с требованием "прекратить вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах".

Здоровые не должны жить по правилам, которые установлены и реально необходимы для больных!

— считает Мария.


Егор Бероев

Мария Шукшина активно выступает против прививок от коронавируса публично, в том числе и на федеральных телеканалах.

Не менее категорична в этом вопросе и Катя Лель. Певица, которая говорит, что установила контакт с инопланетянами, называла вакцинацию "стерилизацией человечества".

Доказали, что то, что содержится там, влияет на генетику человека, влияет на деторождение. Это стерилизация — не будет больше нового поколения,

— заявляла она.


Катя Лель

За прошедшие сутки в России было выявлено 33 558 случаев заражения коронавирусом, 1 240 человек умерло. Ситуация с вирусом в мире тоже крайне сложная: европейские власти сообщили об очередной волне COVID-19. Число заболевших стремительно растет в Германии, Франции, Австрии, в которой ввели жесткий локдаун, и других странах. Во многих странах ЕС вводят ограничения для непривитых граждан, что становится причиной для протестов среди населения.


Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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