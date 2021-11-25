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Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по дням

Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по дням

Ежегодно верующие вступают в Рождественский пост, и во время его проведения соблюдают особые предписания церкви. В 2021-2022 году православный мир вновь отметит начало этого события всенощным бдением, а затем будет соблюдать строгие ограничения в пище.


Во время Рождественского поста православные верующие соблюдают правила и запреты, предписанные Церковью, молятся, очищая души от негатива, и постятся. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают поподробнее познакомиться с постным меню на каждый день, чтобы не нарушать запретов и провести пост с пользой для духовного роста.

Во время поста запрет налагается на все продукты животного происхождения: масло, сметану, кефир, сыры, мясо, яйца, полуфабрикаты с продуктами мясного происхождения. Исключение составляют некоторые дни, в которые разрешено употреблять рыбу и морепродукты и пригубить красного церковного вина. С подробным календарем на все дни поста верующие смогут спокойно спланировать меню на каждый день, побаловать себя и близких новыми постными рецептами и не ошибиться с днями, в которые нельзя употреблять горячую пищу.

Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по дням

Во время всего поста верующие могут употреблять в пищу разрешенные продукты, сверяясь с календарем питания. 

28 ноября: в первый день поста верующим делается послабление, чтобы исключить развитие недугов. Резкий переход в питании может сказаться на здоровье и самочувствии, поэтому в воскресенье дозволяется употребление рыбы и морских продуктов вдобавок к основному меню. Исключить нужно растительное масло. Приготовить рыбу можно на пару с овощами на гриле.


29, 30 ноября: в понедельник и вторник можно готовить пищу и употреблять ее в горячем виде с добавлением любого из растительных масел. Каши, супы и гарниры из круп составят рацион на это время. Разнообразить меню помогут салаты из свежих овощей, а также компоты и травяные настои.


1 декабря: первый день зимы — сухоядение. В среду едят фрукты, сухофрукты, орехи, мед, пьют отвары трав, компоты и чаи. Разнообразить меню можно с помощью мюсли, которые заливают соком, добавляют орехи и ягоды.

2, 3 декабря: в эти дни вновь можно употреблять в пищу горячие блюда. Основу рациона составят каши с сухофруктами, медом и орехами, постные супы, запеченный картофель с пряностями и растительным маслом. В декабре наступает время солений: овощи и грибы будут прекрасным дополнением.

4, 5 декабря: в субботу и воскресенье верующие могут побаловать себя и близких рыбными продуктами. Запеченная белая рыба с пряными травами, уха или котлеты на пару помогут восполнить запас необходимых микроэлементов.

6 декабря: в понедельник будет день сухоядения. Допускается пища без термической обработки: мед, фрукты и овощи. Верующие должны помнить о том, что такое строгое меню могут соблюдать только физически здоровые люди.


7, 8, 9 и 10 декабря: четыре дня вновь отводятся под употребление горячей пищи. В эти дни меню может быть разнообразным: постные котлеты, солянка, щи из свежей или квашеной капусты, картофель с соленьями.

11, 12 декабря: в выходные наступает время рыбных продуктов, из которых можно приготовить множество вкусных блюд. Печеная, паровая или отварная рыба будут как нельзя кстати к столу.

13 декабря: день сухоядения. Верующие не употребляют обработанную термическим путем пищу, заменяя ее свежими овощами и фруктами. В этот день можно пить травяные настои и компоты с добавлением меда.


14 декабря: во вторник можно приготовить еду с растительным, льняным или рапсовым маслом. Дополнит рацион салат из овощей с каплей оливкового масла, а на обед можно приготовить постный суп с чечевицей, а на ужин — гречневую кашу с грибами.

15 декабря: вновь верующие соблюдают строгий день поста, не употребляя горячей пищи. Однако послабление сделать можно, так как самая строгая степень поста — для священнослужителей, поэтому можно приготовить запеченный картофель.

16, 17 декабря: в эти дни можно есть горячую пищу с маслом. Разнообразить меню можно свекольным салатом, тыквенным супом и гарниром с добавлением грибов, солений или маринованной капусты.

18, 19 декабря: в выходные меню разнообразят рыбные блюда. Карп с овощами в духовке, салат из морепродуктов с рисом и иные рыбные блюда будут ценным источником витаминов. Уха из нежирных сортов рыбы также станет приятным дополнением к рациону.

20 декабря: день сухоядения. В понедельник меню разнообразят орехи с медом, салаты из свежих овощей, маринованные и соленые закрутки. Допускается употребление горячих травяных настоев с медом.


21, 22 и 23 декабря: со среды про четверг можно есть горячую еду с растительными маслами. Приготовить можно овощное рагу, салат с фасолью, тушеный картофель с грибами. Дополнит рацион компот из фруктов.

24 декабря: день сухоядения. Соблюдающим строгий день можно есть фрукты и овощи, орехи и сухофрукты.

25, 26 декабря: в выходные разрешена рыба и морепродукты. Салат из морской капусты дополнит рацион и станет богатым источником витаминов, а запеченная или паровая рыба придется по душе домочадцам.

27 декабря: вновь день сухоядения, когда отказываются от пищи, прошедшей термическую обработку, заменяя ее растительной едой: салатом из квашеной капусты, свежими и маринованными овощами, фруктами, орехами и медом.

28 декабря: во вторник можно есть горячую еду с добавлением масла. Соблюдающие пост могут приготовить оригинальные постные блюда, чтобы порадовать семью: вареники с картошкой и зеленью, солянку с грибами, томленую в глиняных горшочках, и рис с овощами.

29 декабря: среда будет днем сухоядения. Употреблять горячую пищу нельзя, однако можно обогатить рацион орехами и свежими фруктами, а также сделать салаты. Источником витаминов послужат травяные настои.

30 декабря: в преддверии нового года вновь можно есть горячую пищу. Можно добавить в меню маринады и соленья, а также побаловать близких овощным рататуем, фаршированными грибами с рисом и перцем, а также запеченной тыквой с сухофруктами.


31 декабря: в православном мире не отмечают новогодний праздник, и в этот день вновь соблюдают сухоядение.


1, 2 января: в первые дни нового года разрешено есть горячую пищу. В меню включают зелень, фрукты и овощи, чтобы не было дефицита клетчатки и витаминов. Кроме того, побаловать себя можно горячими зимними напитками.

3 января: в этот день вновь запрет на горячую пищу. Верующие едят продукты, не прошедшие термической обработки.

4 января: в этот день вновь можно готовить пищу на огне. Последние дни поста самые сложные, поэтому важно менять рацион питания. Тефтели из гречневой крупы с грибами в томатном соусе с пряностями прибавят разнообразия, и к ним прекрасно подойдут макаронные изделия.

5 января: последний день сухоядения. Верующие едят свежие фрукты и овощи, употребляют в пищу орехи и мед.

6 января: в преддверии Рождества верующие отказываются от пищи до появления первой звезды. В Сочельник строгий пост соблюдают лишь здоровые люди. Послабление делается для беременных и кормящих женщин, детей, пожилых и людей с определенной диетой.

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По материалам: dailyhoro.ru

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