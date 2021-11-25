Сбер снижает ставки по потребительским кредитам в преддверии Нового года

Специальные условия по оформлению потребительских кредитов начинают действовать в СберБанке в преддверии новогодних праздников. Во-первых, по кредитам, оформленным на срок от 13 месяцев включительно, в рамках новогодней акции устанавливается специальная ставка 5,9%*. Для клиентов с годовой подпиской СберПрайм+ специальная ставка будет действовать первые три месяца пользования кредитом, для остальных клиентов — первый месяц (после окончания указанного периода устанавливается базовая ставка), сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка. Во-вторых, снижается минимальная базовая ставка: для кредитов со сроком до 12 месяцев — с 9,9 до 8,9%**; от 13 месяцев — с 11,9 до 10,9%***.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

— В конце года СберБанк традиционно предлагает специальные условия по потребительским кредитам, ведь именно в предновогоднее время чаще обычного совершаются крупные покупки. Клиенты высоко оценили наше предложение по кредитам в рамках прошедшей акции «Зелёный день», и поэтому мы решили снова предложить особые условия – ставка 5,9% на первое время пользования кредитом. Это позволит снизить платежи по кредиту и более комфортно пользоваться наши продуктам даже после окончания праздников.

Подробнее о новом предложении СберБанка, которое будет действительно до 31 января 2022 года, — на сайте.

Подробно

* Ставка 5,9% на первый месяц для кредитов на срок от 1 года 1 месяца. Если у вас есть годовая подписка СберПрайм+ ставка 5,9% на первые 3 месяца. Ставка с 4-го месяца - 10,9 %

** Ставки по кредиту. Ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента в пределах указанного диапазона. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит. Срок от 3 до 12 мес. Сумма кредита Получаю ЗП/пенсию в СберБанке Общие условия до 300 000 ₽ от 10,9% до 18,5%, от 11,9% до 18,5%, от 300 000 до 1 000 000 ₽ от 8,9% до 12,9%, от 9,9% до 12,9%. от 1 000 000 ₽, от 8,9% до 10,9%, от 9,9% до 10,9%

***от 13 до 60 мес. Сумма кредита Получаю ЗП/пенсию в СберБанке. Общие условия до 300 000 ₽ от 12,9% до 21,2% от 13,9% до 21,2% от 300 000 до 1 000 000 ₽ от 10,9% до 16,9% от 11,9% до 16,9% от 1 000 000 ₽ от 10,9% до 13,9% от 11,9% до 14,9%

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