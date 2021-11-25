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Сельским школам важно обмениваться опытом

Сельским школам важно обмениваться опытом

Съезды учителей сельских школ позволяют поднять важные вопросы для решения актуальных задач, считает директор Татановской школы (Тамбовская область) Ольга Илларионова. 

Так, грантовая поддержка, которая также стала одной из тем обсуждения на съезде, дает школам хорошие перспективы развития. 

«Все сельские школы разные: есть филиалы, есть школы на 500 учеников, есть малокомплектные, и у каждой своя специфика при получении разного рода поддержки. Именно в процессе живого общения мы можем обменяться опытом получения грантов, взять что-то себе на заметку, что-то положить в общую методическую копилку. И важно, что на съезде получению грантов была посвящена отдельная площадка», – подчеркнула Ольга Илларионова в эфире онлайн-программы «Образовательная среда»

Она напомнила, что для большинства сельских школ актуально сотрудничество с партнерами, в частности с сельскохозяйственными предприятиями. И чем активнее школы говорят о своих потребностях, тем больше шансов решить вопросы. 

Так, например, в части регионов сельхозпроизводители стараются мотивировать школьников, подготовить их к получению будущей профессии, предоставляя в безвозмездное пользование технику. 

«У  каждого из нас много поводов для гордости, у каждой сельской школы есть своя изюминка: музейная педагогика, краеведческая работа, поисковое движение, – и обо всем этом обязательно надо говорить. На съезде было предложено даже выделять эфирное время на телевидении, чтобы наши школы могли представить свою работу», – отметила Ольга Илларионова.
# Общество
По материалам: edu.ru

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