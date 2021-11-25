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Сергей Кравцов и Вениамин Кондратьев обсудили развитие ВДЦ «Смена»

Сергей Кравцов и Вениамин Кондратьев обсудили развитие ВДЦ «Смена»

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов принял участие в заседании межведомственной рабочей группы, которое состоялось 24 ноября в Анапе на территории Всероссийского детского центра «Смена», информирует Минпросвещения России.

«Краснодарский край – один из ключевых регионов для оздоровления детей. Для дальнейшего развития этого направления нам важно решить вопросы использования внутренней территории ВДЦ «Смена», часть которой находится в собственности третьих лиц. Мы должны восстановить историческую справедливость и вернуть землю. Сейчас эту работу успешно проводим, в том числе благодаря поддержке Губернатора региона, мэра Анапы и службы судебных приставов, но ещё многое предстоит сделать», – сказал Сергей Кравцов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил Министра просвещения за поддержку и отметил, что совместными усилиями удастся решить проблемные вопросы в «Смене».

«В Краснодарском крае работают два всероссийских лагеря – это круглогодичные центры высокого уровня, флагманы детского оздоровления в стране. Для нас важны их поддержка и дальнейшее развитие. Сегодня Всероссийский детский центр «Смена», как и «Орлёнок», должен распоряжаться целостной территорией, вернуть утраченные участки. Тогда лагерь сможет ещё больше раскрыть свой потенциал, улучшить качество оздоровления и образования», – отметил он.

Губернатор добавил, что модернизация «Смены» положительно скажется и на развитии курортной сферы региона.

Всероссийский детский центр «Смена» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации, работает в круглогодичном режиме.

В ВДЦ «Смена» реализуются программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, профориентацию и здоровый образ жизни.

# Общество
По материалам: edu.ru

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