Скорости билайн выросли в малоэтажных домах Иркутска и области

С начала 2021 года билайн увеличил покрытие 4G* в малоэтажных районах Иркутска, а также в дачных поселках, селах и деревнях области. Теперь жители смогут быстрее решать рабочие задачи и обмениваться с близкими фото и видео.

Непосредственно в Иркутске качество связи заметно выросло в частных секторах на улицах Карпинской и Радищева, в Ленинском, Первомайском и Правобережных округах, в микрорайоне Искра, в коттеджном поселке Солнечный. Кроме того, интернет ускорился в бизнес-центре «Альфа», на улицах Мамина-Сибиряка, Лермонтова, Терешковой, Николая Вилкова, Старо-Кузьмихинской, в микрорайоне Топкинский, в поселке Новая Разводная. Теперь в этих местах можно с комфортом переводить средства, оплачивать покупки и листать ленты соцсетей.

Позитивные изменения могли заметить и абоненты из Братска – покрытие было значительно увеличено в ряде жилых домов города и на промышленных объектах. Скорость мобильного интернета и качество голосовой связи выросли также Ангарске, Усть-Куте, Марково, селах Мамоны, Смоленщина, Пивовариха, Максимовщина, поселках Дзержинск, Молодежный и во многих других местах.

Путешествовать по области тоже стало комфортнее — серьезные улучшения заметны при движении по Байкальскому тракту. Это позволяет абонентам билайн пользоваться навигацией и слушать музыку в поездках по региону.

Сергей Чимитов, директор Иркутского отделения билайн:

— Начиная с 2020 года, билайн на 17% увеличил число вышек связи, которые обеспечивают покрытие 4G на территории Иркутской области. Мы стараемся охватить качественной связью не только столицу области, но сделать покрытие в регионе максимально «бесшовным», чтобы люди могли комфортно пользоваться связью как в Иркутске, так и выезжая за его пределы. Благодаря всем проведенным работам скорости мобильного интернета для наших абонентов выросли в среднем на 15%.

*четыре джи