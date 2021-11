Словарь Collins признал NFT словом 2021 года

Британский толковый словарь английского языка Collins признал аббревиатуру NFT словом 2021 года. В шорт-лист номинантов попали в том числе слова «крипто» и «метавселенная».

BREAKING NEWS The Collins Word of the Year is… NFT.



