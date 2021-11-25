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Словарь Collins признал NFT словом 2021 года

Словарь Collins признал NFT словом 2021 года


Британский толковый словарь английского языка Collins признал аббревиатуру NFT словом 2021 года. В шорт-лист номинантов попали в том числе слова «крипто» и «метавселенная».




Определение NFT в Collins звучит как «уникальный цифровой идентификатор, который записывает право собственности на цифровой актив».


В словаре отметили, что пользователи потратили миллионы долларов на вошедшие в мейнстрим невзаимозаменяемые токены.


«Кажется, что теперь NFT повсюду: от секций искусства до страниц финансовых изданий, в галереях, аукционных домах и социальных сетях», — заявил The Guardian управляющий директор Collins Learning Алекс Бикрофт.


Напомним, в мае 2021 года американский словарь Merriam-Webster добавил определение невзаимозаменяемого токена и продал его в виде NFT на аукционе за 15 ЕТН (около $55 000 по курсу на момент сделки).

# Экономика
По материалам: ForkLog

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