Словарь Collins признал NFT словом 2021 года

Британский толковый словарь английского языка Collins признал аббревиатуру NFT словом 2021 года. В шорт-лист номинантов попали в том числе слова «крипто» и «метавселенная».

BREAKING NEWS The Collins Word of the Year is… NFT.



Find out more about #CollinsWOTY 2021 and see the full list here: https://t.co/gmsnCqA0yv#wordoftheyear #CollinsDictionary #NFT pic.twitter.com/XPhUM7oIoZ — Collins Dictionary (@CollinsDict) November 24, 2021

Определение NFT в Collins звучит как «уникальный цифровой идентификатор, который записывает право собственности на цифровой актив».

В словаре отметили, что пользователи потратили миллионы долларов на вошедшие в мейнстрим невзаимозаменяемые токены.

«Кажется, что теперь NFT повсюду: от секций искусства до страниц финансовых изданий, в галереях, аукционных домах и социальных сетях», — заявил The Guardian управляющий директор Collins Learning Алекс Бикрофт.

Напомним, в мае 2021 года американский словарь Merriam-Webster добавил определение невзаимозаменяемого токена и продал его в виде NFT на аукционе за 15 ЕТН (около $55 000 по курсу на момент сделки).