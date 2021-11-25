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Собянин: за 10 лет в Москве отреставрированы 1700 исторических зданий

Собянин: за 10 лет в Москве отреставрированы 1700 исторических зданий

Власти Москвы с 2011 года завершили реставрацию 1700 исторических зданий, и работа по возрождению памятников старины продолжается, рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что наиболее значимыми объектами, восстановление которых завершилось в этом году, стали исторические скульптуры на площади Гагарина, Большой Москворецкий мост и гимназия Медведниковых. Кроме того, к концу подходит реставрация ГЭС-2, превращение которой в культурный объект, по словам Собянина, стало крупнейшим в мире проектом возрождения промышленного объекта за последние годы.


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С 2010 года в Москве заметно сократилась доля исторических зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии, указал Собянин. 11 лет назад таковых было 1325, что на тот момент составляло 39% от общего количества, сейчас же аварийных памятников осталось всего 194 — это лишь 4%.

Одним из последних отреставрированных объектов стал Дом Кеворкова на Люсиновской, 27. Главный дом городской усадьбы купцов Сушкиных был построен в конце XVIII – начале XIX веков, в годы СССР в нем жили сотрудники Наркомата обороны, а в постсоветское время собственник довел здание до аварийного состояния. Здание долго стояло без дверей и окон со сквозными трещинами в стенах, а в 2017 году там произошел пожар, повредивший кровлю и перекрытия. 


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В 2013 году здание было признано объектом культурного наследия, владельцу было предписано его отремонтировать, но этого так и не произошло. В 2019-м у дома появился новый собственник, который приступил к его реставрации. Сейчас работы близки к завершению.

"Спасение этого памятника – еще один хороший пример социальной ответственности бизнеса и успешной работы городских властей по возрождению творений зодчих минувших эпох", - резюмировал Собянин.


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По материалам: uposters.ru

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