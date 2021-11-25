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Сотрудники Microsoft лгали, чтобы скрыть разработку первого Xbox

Сотрудники Microsoft лгали, чтобы скрыть разработку первого Xbox


Разработка первого Xbox велась в атмосфере строжайшей секретности. Ранее мы уже приводили воспоминания одного из участников тех событий, Эда Фриса, который рассказывал о проблемах, с которыми сталкивалась команда создателей первого Xbox.

В виртуальном музее Xbox, который был запущен Microsoft несколько дней назад, можно найти много интересного о том, как шла разработка первой консоли Xbox. В частности, в одной из публикаций Microsoft рассказала, что приходилось конкретно лгать журналистам.

Журнал Next Gen Magazine был первым изданием, который узнал о проекте «Xbox». Естественно, журналисты обратились за комментариям в компанию Microsoft. Они позвонили в корпорацию, трубку взял Дэвид Хафффорд из Xbox. Он не сказал журналистам ничего дельного, после чего, как он вспоминает:

[Я] кладу трубку, бегу вниз, где была команда инженеров, и говорю: «О, черт возьми, ребята, я думаю, они нас поймают».

Другой сотрудник Xbox, один из руководителей проекта, Шеймус Блэкли тоже получил звонки от журналистов, и он открыто лгал, что не знает ни про какой Xbox, одновременно «сваривая комплекты Xbox для разработчиков»:

«Нет, извините [журналисту]. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Что такое Xbox? О чем ты говоришь? Я программный менеджер развлекательной графики для Windows. Я работаю над API для видеокарт 3-D FX для Windows». [Я] просто солгал ему.

Microsoft отмечает, что источник той первой утечки внутри команды Xbox раскрыт так и не был.

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По материалам: newxboxone

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