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Советские лайфхаки по сохранению продуктов, которыми пользовались наши мамы и бабушки

Советские лайфхаки по сохранению продуктов, которыми пользовались наши мамы и бабушки
1. Хранение лука в чулках

Когда на капроновых чулках появлялись «стрелки», их не выбрасывали, а использовали для хранения репчатого лука. Удивительно, но таким простым способом стало возможным сохранить свежесть овоща на 8 месяцев. Для сравнения: в холодильнике лук начинает портиться уже по прошествии 1 месяца. Аналогичным образом можно сохранить свежими чеснок и картошку.

2. Хранение хлеба и булок

Чтобы хлебобулочные изделия продолжительное время оставались мягкими и свежими, их помещали в деревянную хлебницу либо хранили в холодильнике. Это позволяло употреблять их в течение нескольких дней. Еще дольше сохранялся хлеб и другая выпечка в морозильной камере. Для употребления этих продуктов достаточно было вынуть их из морозильника и разогреть в духовке. Вкус такого хлеба не отличался от выпечки, только что купленной в магазине.

3. Растительное масло для сохранности яиц

Как известно, яйца относятся к скоропортящимся продуктам. Поэтому во все времена актуальным вопросом было сохранение свежести этого продукта. Советские хозяйки для этих целей использовали растительное масло. Они смазывали им куриные яйца. Также с помощью растительного масла увеличивали годность другому продукту – томатной пасте. Достаточно было добавить в баночку с томатом чайную ложку масла, который создавал защитную пленку над пастой.

4. Мясо с селитрой и горчицей

Продовольственный дефицит в стране приводил к необходимости заготавливать впрок не только овощи и фрукты, но даже мясо. Его хранили на балконах, добавляя для сохранения свежести селитру, и запекали, предварительно обмазывая горчицей. Такие меры позволяли продлить годность продукта. Искусные хозяйки также старались улучшить вкус заготовленного впрок мяса, нашпиговав его чесноком и корнеплодами.

Сегодня мы видим наполненные широким продовольственным ассортиментом гастрономы и супермаркеты. Потому нам не понять в полной мере тот дефицит, с которым фактически жили советские люди. Однако им удавалось неплохо справляться и даже уметь бережно хранить съедобные запасы.
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

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