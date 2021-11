Создатели The Riftbreaker представили «дорожную карту» обновлений с новым контентом





Создатели игры The Riftbreaker, которая уже несколько недель доступна по подписке Game Pass на приставках Xbox Series X | S и PC, представили «дорожную карту» проекта на ближайшие месяцы. Разработчики отмечают, что они уже выпускают патч с изменениями баланса кампании (пока на PC, чуть позже он станет доступен на других платформах). А вот кратко, что игроков ждет в The Riftbreaker в будущем:

В этом году разработчики обещают выпустить полноценную платформу для создания модов. The Riftbreaker получит настройки сложности в кампании и ребаланс.В первой половине 2022 года разработчики обещают новый биом «со всем, что вы от него ожидаете: уникальной дикой природой, особыми погодными явлениями, дополнительными типами предметов коллекционирования, оружием, навыками и улучшениями». Новый биом и весь его контент будут доступны бесплатно, но также выйдет платное DLC кампании.До конца 2022 разработчики обещают добавить в The Riftbreaker мультиплеер. Создатели проекта отмечают, что сейчас уже над этим ведется работа, но она требуется заметных усилий, поэтому придется подождать. Но разработчики знают, что именно мультиплеер — самая востребованная функция для The Riftbreaker со стороны игроков.

Ниже можно подробнее посмотреть на планы создателей The Riftbreaker по обновлениям для игры.





The Riftbreaker

The Riftbreaker™ – это игра на выживание и постройку базы с элементами экшн-RPG. Вы элитный ученый/коммандо внутри высокотехнологичного меха-костюма, подходящего для путешествий в межпространственных червоточинах. Стройте свою базу, собирайте образцы и изобретайте, чтобы выжить.

