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Сравнение графики в Elden Ring на Xbox Series X | S, Xbox One S и Xbox One X

Сравнение графики в Elden Ring на Xbox Series X | S, Xbox One S и Xbox One X


До релиза Elden Ring остается еще несколько месяцев, но уже есть немало сравнений различных версий игр. Они появились после бета-тестирования, к которому было допущено значительное количество игроков на Xbox и Playstation.

Канал ElAnalistaDeBits сегодня опубликовал видео, в котором показал различия в версиях игры Elden Ring на разных приставках Xbox – Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X. В рамках сравнения можно видеть, насколько слабее выглядит картинка в Elden Ring на приставках прошлого поколения, в сравнении с новым поколением. Отметим, что Xbox One X показывает себя весьма достойно, в сравнении с Xbox Series X | S.


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Отметим, что тестирование проводилось на бета-версии игры Elden Ring, и к релизу ситуация (особенно на частоте кадров) может сильно измениться.

Ранее в сети появлялось подробное сравнение от Digital Foundry версий игры для Xbox Series X | S и Playstation 5.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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