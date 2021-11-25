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Старшая дочь Романа Абрамовича Анна гостит в России: встретилась со студентами "Сколково" и отправилась на Камчатку

Старшая дочь Романа Абрамовича Анна гостит в России: встретилась со студентами "Сколково" и отправилась на Камчатку

Если Роман Абрамович традиционно приезжает в Россию, чтобы посетить мероприятия музея "Гараж", сооснователем которого он является, то его старшая дочь Анна, похоже, приурочила свой визит к событиям в сфере образования.

Как сообщает телеграм-канал "Антиглянец", вчера 29-летняя наследница миллиардера встретилась со студентами программы MBA в Московской школе управления "Сколково". Впрочем, в районе бизнес-кластера, если повезет, можно встретить и самого Абрамовича, который немало инвестировал в инфраструктуру новомодного района. Светские инсайдеры не раз рапортовали из модного кафе The Rink, также принадлежащего Абрамовичу, о завтраках и ужинах миллиардера.

Так что появление Анны во владениях отца не является чем-то удивительным. Следом, по данным "Антиглянца", девушка отправилась на Камчатку. Там у "Сколково" есть своя образовательная программа, которая должна позволить студентам "выйти из зоны комфорта" и "проверить навыки лидерства и командной работы в сложных условиях".


Анна Абрамович (слева) со студентами

В новостной повестке Анна не появлялась уже давно, а вот ее сестру Софью (напомним, что всего у Абрамовича семеро детей от двух браков) в этом году бурно обсуждали несколько раз. Сначала поводом стала помолвка, а затем — ее скорый разрыв. Официальных заявлений на эту тему Софья не делала, но сетевые сыщики поняли все сами — 26-летняя Софья удалила все фотографии с помолвки, сняла кольцо, да и ее бывший избранник в инстаграме Софьи уже давно не появляется. Не добился одобрения отца избранницы или чем-то разочаровал саму девушку — нам остается только гадать.


Софья Абрамович

Сам Абрамович, к слову, наверняка прилетел в Москву в приподнятом настроении, ведь недавно он одержал победу в суде. Как сообщает The Telegraph, Высокий суд Лондона вынес решение о том, что девять утверждений о российском бизнесмене в книге издательства HarperCollins "Люди Путина" являются дискредитирующими. Суд отметил, что у читателя могло сложиться впечатление, что Абрамович находился под контролем Путина.


Роман Абрамович

Так, в книге утверждалось, что Абрамович купил футбольный клуб "Челси" по указу Владимира Путина, его также называли "кассиром Путина" и "доверенным лицом президента". Автором книги стала экс-корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон, а данными ее снабжал эмигрировавший из РФ миллиардер Сергей Пугачев, входивший когда-то в ближний круг Путина. В мае 2021 года несколько миллиардеров, а также компания "Роснефть" подали иски о клевете в данной книге.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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