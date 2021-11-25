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Стартап Neu.ro запустил ИИ-облако с нулевым углеродным следом

Стартап Neu.ro запустил ИИ-облако с нулевым углеродным следом


Американский стартап Neu.ro совместно с финской компанией atNorth представил облачное решение с нулевым уровнем выбросов для задач машинного обучения. Об этом ForkLog сообщили представители компании.


По их словам, Neu.ro AI Cloud — это первое облако с нулевым уровнем выбросов, интегрированное с полным набором инструментов MLOps для всего жизненного цикла машинного обучения. Оно построено на базе видеоускорителей Nvidia A100, а его мощность составляет 80 МВт.


Решение использует 100% возобновляемую геотермальную и гидроэнергию, которая не выделяет CO2 в атмосферу. Кроме того, расположение за полярным кругом в Исландии позволяет использовать естественное охлаждение.


«В среднем центре обработки данных на охлаждение приходится около 40% потребления электроэнергии, а в более теплом климате может достигать 80%», — заявили в компании.


Специалисты Neu.ro провели исследование и обнаружили, что на вычисления и телекоммуникации приходится около 9% от общемирового потребления энергии. Они предполагают, что в следующем десятилетии это число удвоиться.


По словам соучредителя стартапа Макса Праслова, компания тратит много электроэнергии и вычислительных мощностей на обучение моделей для клиентов, что подтолкнуло их к поиску зеленых альтернатив.


«Цель состоит не в том, чтобы быть углеродно-нейтральным […]. Вопрос в том, как [добиться] нулевых выбросов», — заявил он.


Напомним, в ноябре регуляторы Швеции призвали запретить майнинг биткоина и других криптовалют на алгоритме Proof-of-Work на территории Евросоюза из-за «энергоемкости» добычи цифровых активов.


Позже власти Норвегии заявили о намерении поддержать инициативу шведских коллег, сославшись на «неоправданные затраты электроэнергии».


В октябре сенатор США Тед Круз предложил использовать природный газ для майнинга биткоина, чтобы «помочь окружающей среде».



# Экономика
По материалам: ForkLog

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