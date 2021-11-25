Стекачев: Молодым педагогам Иркутска компенсируют до 15 тысяч рублей за аренду жилья

Депутаты думы Иркутска на заседании утвердили проект администрации города о новой мере социальной поддержки для молодых педагогов. Очередное 33-е заседание думы состоялось 25 ноября под председательством Евгения Стекачева.

Новая мера поддержки предполагает получение педагогами ежемесячной компенсации за аренду жилья, но не более 15 тысяч рублей в месяц. По словам заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Виталия Барышникова, мера поддержки преподавателей в виде решения жилищного вопроса в части аренды предлагается первый раз.

Евгений Стекачев, спикер думы Иркутска:

– Хочу поблагодарить администрацию за возможность предоставления молодым педагогам такой меры социальной поддержки. Все знают, что в Иркутске большой дефицит кадров. Не все студенты после окончания педагогических вузов идут работать в школы. Важно сформировать высокий уровень заработной платы и обеспечить их жильем. Сейчас муниципалитет не может предоставить каждому работнику квартиру, но зато сможет компенсировать затраты на ее аренду.

Чтобы получить такую поддержку, преподавателю необходимо будет написать заявление. При этом заявитель должен соответствовать нескольким требованиям: возраст до 35 лет, работа в муниципальном образовательном учреждении, отсутствие собственного жилья в Иркутске, а также объем учебной нагрузки не менее половины нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. Кроме этого, по предложению вице-спикера Виталия Матвийчука, компенсация будет выплачиваться педагогам, проработавшим в муниципальных учреждениях пять лет. Для финансирования новой меры поддержки молодых учителей депутатскому корпусу нужно будет внести изменения в бюджет города Иркутска на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

Руслан Болотов, мэр Иркутска:

– Помимо этой поддержки, мы приняли решение и сегодня Управление капитального строительства Иркутска проектирует новое здание общежития, чтобы обеспечить эту категорию граждан возможностью проживания. Это наше с вами будущее, система образования – это будущее наших детей.

Кроме того, сейчас в Иркутске действуют повышающие коэффициенты к заработной плате для педагогов, которые вышли на работу в учебные заведения сразу после получения дипломов об образовании (в 1 год работы – 0,6% от оклада, 2 год – 0,36%, 3 год – 0,24%). За три года преподаватель получает профессиональный стаж и возможность сдать аттестационный экзамен на определенную квалификационную категорию, и после этого получить доплату к заработной плате. Также молодым учителям в возрасте до 30 лет предоставляется единовременная выплата в размере 100 000 рублей.