Стиль зумеров и тиктокеров: поклонница люкса и немного принцесса — как одевается дочь Нателлы Крапивиной София

Вадим Карасев

Мир тиктокеров в нашей рубрике мы уже изучили довольно подробно. Отвлечемся от него ненадолго и обратим внимание на подрастающих героинь Tatler, тем более что после Бала дебютанток все только о них и говорили. Одной из самых ярких участниц стала 18-летняя София Крапивина, дочь продюсера Нателлы Крапивиной. Сегодня и предлагаем присмотреться к ней внимательно.





София Крапивина





София родилась в браке Нателлы с ее однокурсником (он потом стал успешным бизнесменом) Дмитрием Крапивиным в 2003 году — они тогда как раз получали дипломы. Родители девушки давно в разводе (хотя сохранили хорошие отношения), да и сама София рано выпорхнула из семейного гнездышка — в 2018 году, когда ей было 15 лет, она переехала на обучение в Англию, а после окончания школы поступила в Лондонский колледж моды (London College of Fashion), где изучает, как создать свой бизнес в сфере моды.





Нателла и София Крапивины

Девушка весьма активно ведет инстаграм, и там у нее уже почти 37 тысяч подписчиков. При этом, несмотря на маму в шоу-бизнесе, сама София пока не поет и в кино не снимается (впрочем, учитывая, какой критике в сети подвергли новое прочтение сказок Пушкина, которое придумали Крапивина и Михаил Зыгарь, оно и к лучшему), да и в тусовке до своего официального светского дебюта особо не примелькалась. Разве что один раз вышла на модном показе Bicholla да прорекламировала аромат Miss Dior.









Но, возможно, все еще впереди, и мир моды внимательнее присмотрится к Софии — чьи-то дочки сейчас как раз "новые супермодели" индустрии. Сама София уверяет, что ее работа точно будет связана с модой, но увлекает ее скорее сфера маркетинга.

Впрочем, справедливости ради отметим, что в эффектной внешности Софии не откажешь. Подписчики не скупятся на комплименты и сравнивают ее то с молодой Моникой Беллуччи, то с Кендалл Дженнер. Сходство с последней усиливает и розовое платье из коллаборации H&M и Giambattista Valli, которое примерили обе девушки.









Кендалл Дженнер

Но в гардеробе Софии столь яркие вещи скорее исключение — чаще предпочтение она отдает сдержанному минималистичному гардеробу. Монохромные луки в бежевом цвете, джинсы с белой футболкой, строгие тренчи — Крапивина не мудрствует и полагается на простые и проверенные сочетания, где вряд ли что-то может пойти не так. Между деловыми образами мелькают и наряды типичной студентки: клетчатые рубашки, косухи и бейсболки.









































Составляет все эти образы София преимущественно из люксовых брендов: в инстаграме можно увидеть вещи Balenciaga, Celine, Prada, Burberry и других. Хотя и более доступные Zara или I Am Studio тоже встречаются. При этом, несмотря на всю привязанность к вневременному стилю, нельзя сказать, что к сиюминутным трендам Крапивина равнодушна. Появились у нее в инстаграме и сумки, мимо которых не прошла ни одна модница: "пельмень" (она же Pouch) Bottega Veneta и плетеная сумка Jacquemus.

















Среди других любимых аксессуаров девушки стоит отметить головные уборы — тут София делает ставку на косынки и широкополые шляпы.





















Ну а от мамы София явно унаследовала любовь к черному цвету. Будь то худи, топ или платье — кажется, любая вещь в этом оттенке в ее гардеробе найдется. Даже для бала София выбрала платье Rasario в темном оттенке, правда, оно было так щедро усыпано пайетками, что мрачным его точно не назовешь. Стоит обратить внимание и на крой наряда — в накидке с капюшоном София выделялась на фоне других дебютанток и была похожа на принцессу из сказки, которая выбралась из дворца инкогнито.









Популярный для привлечения внимания в инстаграме жанр фото в купальниках во всяких затейливых позах в блоге Софии тоже явно далек от статуса постоянной рубрики. Пляжные фото, конечно, публикуются, но заметно, что София стремится сделать их похожими на разворот в модном журнале, а не на кадр из портфолио типичной инстадивы. Тем не менее свою фигуру Крапивина показать не стесняется и часто носит короткие шорты или мини-платья, чтобы подчеркнуть ноги.





































В общем, девушка явно готова не только к сбору лайков в сети, но и к тому, чтобы стать звездой светской тусовки. И, кажется нам, маркетингом дело точно не ограничится.

А вам нравится София Крапивина?

Надя Бесчетникова