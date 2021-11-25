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Суд оштрафовал иркутянку на 25 тысяч рублей за гей-пропаганду среди несовершеннолетних в соцсетях

Кировский районный суд Иркутска оштрафовал жительницу областного центра на 25 тысяч рублей за гей-пропаганду в соцсетях. На своей странице «ВКонтакте» она разместила ссылку с приглашением на беседу в чат ЛГБТ-сообщества, указав возраст 14+. Суд счел это популяризацией нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, говорится в постановлении.

На судебном заседании иркутянка просила учесть ее материальное положение при назначении наказания. Штраф суд назначил ей в два раза меньше, чем минимальное наказание, предусмотренной статьей «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет)». При вынесении решения судья учитывал смягчающие обстоятельства — молодой возраст подсудимой, то, что она признала вину, удалила ссылку, а также не имеет собственного заработка.

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По материалам: irk

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