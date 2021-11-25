Суд рассмотрит дело экс-главы Усть-Кутского района Душина о мошенничестве на 16 миллионов рублей

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Усть-Кутского района Александра Душина. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и мошенничестве на 16 миллионов рублей, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Иркутской области.

Уголовные дела по статьям УК РФ «Превышение должностных полномочий», «Получение взятки в особо крупном размере» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» были возбуждены по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области. Максимальные санкции статей предусматривают лишение свободы до 15 лет.

По версии следствия, в 2019 году Александр Душин от имени администрации муниципального образования заключил с коммерческой фирмой муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству. Позднее, несмотря на невыполнение работ в полном объеме, а также выполнение части работ не в соответствии с контрактом, Душин подписал акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости. На основании этих документов из федерального, областного и местного бюджетов работы были оплачены на 40 миллионов рублей. Из них более пяти миллионов рублей - за невыполненные работы. За вышеуказанные действия глава муниципального образования получил взятку более одного миллиона рублей от руководителя подрядной организации. Деньги были перечислены аффилированным главе организациям.

Также установлено, что в конце апреля 2020 года Александр Душин, находясь на территории сельскохозяйственных угодий, умышленно причинил тяжкий вред здоровью первому заместителю мэра Усть-Кутского района. Собранные по уголовному делу доказательства позволили следствию предъявить Александру Душину обвинение в совершении указанных преступлений. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Усть-Кутский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу.

Чиновника задержали в аэропорту Иркутска утром 2 октября 2020 года. Во время обыска у Душина с участием его родственников изъято более 19 миллионов рублей в разной валюте, в том числе в евро и долларах. 3 февраля 2021 года дума Усть-Кута приняла отставку Душина с поста главы города по его заявлению. На выборах 24 мая новым руководителем муниципалитета был избран замглавы города Евгений Кокшаров.





Экс-глава Усть-Кута отпущен из-под стражи под домашний арест

Предыдущая новость по этой теме: