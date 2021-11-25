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Светлана Пермякова ездит с дочкой в школу на автобусе

Светлана Пермякова ездит с дочкой в школу на автобусе
Звезда «Интернов», 49-летняя актриса Светлана Пермякова честно призналась поклонникам, что не имеет дорогого авто и пользуется общественным транспортом. Светлана Пермякова сама рассказала, что каждое утро, как и тысячи российских мам, собирает ребенка в школу, контролирует, попало ли домашнее задании в рюкзак дочери, и вместе с ней едет на автобусе. Актриса даже поделилась фото, на котором укутанная в яркий шарф позирует с дочерью Варей в автобусе на фоне серого рассвета.
Светлана Пермякова с дочерью Варей «Москва. Утро. Автобус. В школу. Не люблю причислять себя к тем артистам, которые ездят только на „Майбахах“, прячут свои лица под очками, масками. Мне кажется, нужно быть проще и ближе к людям. Не это ли настоящая жизнь?» — рассуждает Пермякова. Фанаты уже интересуются, каким маршрутом пользуется Светлана и узнают ли ее в транспорте? А то, глядишь, можно и в школу опоздать из-за раздачи автографов. Кстати, звезда «Интернов» не скрывает, что на свою зарплату артистки не закупает камамбер и не покупает себе недвижимость в Ницце. Недавно она приобрела квартиру на Кутузовском проспекте, но только с помощью кредита. «Я ипотечница, но, слава Богу, у меня есть работа, которая позволяет исправно выполнять обязанности перед банком, — цитирует актрису КП. — Мне не до амбиций и главных ролей, нужно было просто заработать на хлеб насущный». Светлана Пермякова — редкий тип звезды, который без стеснения рассказывает о своей жизни и не приукрашивает реальность.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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